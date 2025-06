Trump o spremembi režima v Iranu. Je to odgovor na napad ZDA? #vŽivo

Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo zvečer na svojem družbenem omrežju Truth Social namignil, da bi lahko v Iranu prišlo do spremembe režima. Člani njegove vlade so v nedeljo čez dan zatrjevali, da sobotni zračni napadi na tri iranske jedrske objekte niso bili namenjeni spremembi režima.

04.37 Iranske rakete naj bi zadele izraelsko letališče Ben Gurion

02.01 Trump namignil na spremembo režima v Iranu

00.30 Zunanji ministri EU o Iranu in odnosih z Izraelom, Fajonova o Beti Hohler

V iranskem odgovoru na sobotni ameriški napad so rakete v nedeljo zadele več tarč v Izraelu, med njimi mednarodno letališče Ben Gurion v Tel Avivu, biološki raziskovalni objekt, logistične baze in razne poveljniške in nadzorne centre, poročanje iranske tiskovne agencije Irna navaja tiskovna agencija AFP.

Irna je poročala, da je proti Izraelu v 20. valu iranskega odgovora odletelo 40 raket. Izraelska policija je poročala, da so cilje zadele tri rakete, pri čemer je bilo 23 ranjenih, navaja AFP.

Izraelska vojska je v ponedeljek zjutraj sporočila, da Iran nadaljuje z raketnimi napadi, po državi so zatulile sirene, ljudje so se umaknili v zaklonišča, o žrtvah pa uvodoma niso poročali.

Izraelska vojska je še sporočila, da so njena letala v nedeljo v Iranu zadela več deset vojaških tarč, med njimi izstrelišče raket dolgega dosega v mestu Jazd v središču Irana.

Iranski mediji so poročali, da je bilo v teh napadih ubitih devet pripadnikov Revolucionarne garde, raketa pa naj bi zadela še reševalno vozilo in ubila tri ljudi.

Guverner Teherana Mohamed Sadeg Motamedian je poročal, da je bilo od prvih izraelskih napadih 13. junija doslej v prestolnici napadenih več kot 200 lokacij.

Izraelski napadi na Iran naj bi do nedelje zahtevali več kot 400 smrtnih žrtev, iranski odgovori na napade pa so na izraelski strani ubili 24 ljudi, navaja AFP.

Svetovalec ajatole Alija Hameneja Ali Akbar Velajati je v nedeljo dejal, da bodo kot legitimno tarčo jemali vsako državo v regiji Bližnjega vzhoda in drugje, ki jo ameriške sile izkoriščajo za napade na Iran. "Amerika je napadla srce islamskega sveta in jo čakajo nepopravljive posledice," je Izjavil Velajati.

Tudi predsednik države Masud Pezeškian je zagotovil, da bodo ZDA dobile odgovor na napade, še en svetovalec Hameneja Ali Šamkani pa je dejal, da četudi bodo v napadih uničeni jedrski objekti, igra ne bo končana, ker bo obogateni uran ostal skupaj z avtohtonim znanjem in politično voljo, navaja AFP.

Posledice ameriških napadov na tri jedrske objekte v Iranu še niso jasne, vendar pa ameriški mediji poročajo, da je Iran obogateni uran najverjetneje že preselil nekam na varno. Izrael je napade na Iran utemeljil s ciljem uničenja jedrskega programa Teherana.

"Uporaba izraza sprememba režima ni politično korektna, vendar če sedanji iranski režim ne mogel Irana narediti spet velikega, zakaj potem ne bi bila sprememba režima? MIGA," je zapisal Trump.

Nato je objavil še, da so bombniki B-2, ki so izvedli napad na Iran varno pristali v Missouriju po dobro opravljenem delu. Zatrdil je, da so povzročili ogromno škodo na objektih.

Obrambni minister Pete Hegseth je pred tem zatrdil, da si ZDA ne prizadevajo za spremembo režima v Iranu, državni sekretar Marco Rubio pa je dejal, da so se ZDA sedaj pripravljene pogajati z Iranom, je poročala televizija CBS.

Iran se je pogajal z ZDA o svojem jedrskem progeramu dokler ga ni 13. junija napadel Izrael.

Zunanji ministri članic EU bodo danes razpravljali o ugotovitvah pregleda sporazuma z Izraelom, ki ga je spričo humanitarne krize v Gazi sprožila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Govorili bodo še o izraelsko-iranskem konfliktu, potem ko so ZDA v noči na nedeljo napadle jedrske objekte v Iranu.

Kallas bo danes zunanjim ministrom predstavila ugotovitve pristojnih služb unije o tem, ali Izrael spoštuje drugi člen pridružitvenega sporazuma, ki določa, da odnosi med unijo in Izraelom temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih vrednot. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so ugotovile, da obstajajo znaki, da Izrael morda ni spoštoval svojih obveznosti.

Med pobudnicami pregleda sporazuma, ki ureja predvsem trgovinske odnose, je bila tudi Slovenija. Premier Robert Golob je v soboto dejal, da bo treba sporazum suspendirati, če bo iz poročila razvidno, da Izrael krši mednarodno humanitarno pravo.

V okviru razprave o Bližnjem vzhodu bodo zunanji ministri govorili še o konfliktu med Izraelom in Iranom, ki se je minuli konec tedna z napadom ZDA na iranske jedrske objekte še zaostril. Kallas je v nedeljskem odzivu pozvala k zmanjšanju napetosti in vrnitvi k pogajanjem.

Že pred zasedanjem bodo na neformalnem zajtrku o zadnji zaostritvi napetosti govorili z vodjo Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaelom Grossijem.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon pa bo po pričakovanjih na zasedanju ministrske kolege opozorila na sankcije, ki so jih ZDA v začetku meseca uvedle proti sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Beti Hohler. Že takoj po uvedbi je sicer pozvala k uporabi zakonodaje EU, namenjene zaščiti državljanov unije pred ukrepi tretjih držav.

Zunanji ministri imajo na dnevnem redu zasedanja še nadaljnjo podporo Ukrajini v boju z rusko agresijo na Ukrajino.