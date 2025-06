Po Trumpovem napadu na Iran: "Začeli ste nevarno vojno"

Po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump danes zjutraj sporočil, da so ZDA napadle tri iranske jedrske objekte, vključno s podzemnim objektom za bogatenje urana v Fordovu, se iz sveta vrstijo številni odzivi. Mnogi opozarjajo na poslabšanje razmer v regiji in novo vojno. Iranski zunanji minister Sejed Abas Aragči je ameriške napade na Iran obsodil kot nezaslišane in poudaril, da si Iran pridržuje vse možnosti za obrambo svoje suverenosti.

Iran: Začeli ste nevarno vojno

"Dogodki danes zjutraj so nezaslišani in bodo imeli trajne posledice. Vsaka članica ZN mora biti zaskrbljena zaradi tega izjemno nevarnega, nezakonitega in kriminalnega ravnanja," je na družbenem omrežju X objavil iranski zunanji minister Sejed Abas Aragči.

Iransko zunanje ministrstvo je v sporočilu izpostavilo, da so ZDA z napadom na iranske jedrske objekte začele nevarno vojno proti Iranu. "Iran si pridržuje pravico, da se z vso močjo brani pred agresijo ZDA," so dodali, saj je napad ZDA, stalne članice VS ZN, pokazal, da se Washington "ne bo ustavil pred nobeno nezakonitostjo ali zločinom", da bi podprl Izrael.

Izrael: To bi lahko bila prelomnica v zgodovini regije

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnje ameriške napade na iranske jedrske objekte pozdravil kot drzno odločitev, ki bi lahko bila prelomnica v zgodovini regije. "V zgodovino bo zapisano, da je predsednik Trump ukrepal, da bi najnevarnejšemu režimu na svetu odvzel najnevarnejše orožje na svetu," je dejal.

Dodal je, da je Trump s svojim vodenjem ustvaril zgodovinski zasuk, ki bi lahko pripeljal do miru in blaginje na Bližnjem vzhodu in širše. Poudaril je, da je bila z ameriškim napadom izpolnjena ena njegovih glavnih obljub, ki jih je dal ob začetku napadov na Iran, in sicer da bodo uničeni iranski jedrski objekti. "Ta obljuba je bila izpolnjena," je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Irak: Gre za veliko grožnjo miru

Irak, ki meji na Iran, je medtem opozoril, da ZDA z napadom ogrožajo mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu.

Tiskovni predstavnik iraške vlade Basim Alavadi je ob obsodbi ameriških napadov izrazil tudi zaskrbljenost Iraka. "To vojaško stopnjevanje pomeni veliko grožnjo miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu in pomeni resno tveganje za regionalno stabilnost," je dodal.

Hamas: To je nevarna eskalacija

"Najostreje obsojamo brezobzirno agresijo Združenih držav proti ozemlju in suverenosti Irana", se je odzval Hamas. "Ameriška agresija proti Iranu je nevarna eskalacija, slepa poslušnost agendi okupatorjev in jasna kršitev mednarodnega prava."

"Izražamo solidarnost z Iranom, njegovim vodstvom in njegovim ljudstvom ter imamo popolno zaupanje v sposobnost Irana, da brani svojo suverenost," so še sporočili iz palestinskega gibanja.

Združeni narodi: Ta konflikt lahko hitro uide izpod nadzora

"Globoko sem zaskrbljen zaradi današnje uporabe sile Združenih držav Amerike proti Iranu," je dejal generalni sekretar Antonio Guterres.

"To je nevarna eskalacija v regiji, ki je že na robu – in neposredna grožnja mednarodnemu miru in varnosti," je dejal in dodal, da obstaja naraščajoče tveganje, da bi ta konflikt "hitro ušel izpod nadzora – s katastrofalnimi posledicami za civiliste, regijo in svet". "V tej nevarni uri je ključnega pomena, da se izognemo spirali kaosa. Vojaške rešitve ni. Edina pot naprej je diplomacija. Edino upanje je mir."

Savdska Arabija: Zelo smo zaskrbljeni

"Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v sestrski Islamski republiki Iran," so na družbenem omrežju X objavili pri zunanjem ministrstvu.

Mednarodno skupnost so pozvali, naj v takšnih zelo občutljivih okoliščinah okrepi prizadevanja za dosego politične rešitve za konec krize.

Združeno kraljestvo: Iran nikoli ne sme razviti jedrskega orožja

Britanski premier Keir Starmer je pozval Iran, naj se vrne za pogajalsko mizo, in dejal, da stabilnost v regiji ostaja prednostna naloga, je zapisano v izjavi Downing Streeta. "Iranski jedrski program je resna grožnja mednarodni varnosti. Iranu se nikoli ne sme dovoliti, da razvije jedrsko orožje, ZDA pa so ukrepale za ublažitev te grožnje," je Starmer dejal v izjavi.

Vodilni ameriški demokrati kritični do napada ZDA na Iran

Vodilni ameriški demokrati so kritični do odločitve Trumpa za napad na cilje v Iranu, ki mu očitajo predvsem, da za dovoljenje za uporabo sile ni zaprosil kongresa, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Nobenemu predsedniku ne bi smelo biti dovoljeno, da z nestanovitnimi grožnjami in brez strategije enostransko vodi ta narod v nekaj tako pomembnega, kot je vojna," je izpostavil vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer. Opozoril je, da se je z napadi dramatično povečala nevarnost širše, daljše in bolj uničujoče vojne. Dejal je še, da mora predsednik iz vrst republikancev odgovarjati kongresu in državljanom ZDA.

Tudi vodja demokratov v predstavniškem domu Hakeem Jeffries je od Trumpove vlade zahteval, da nemudoma seznani kongres. "Predsednik Trump je zavajal državo o svojih namerah, ni zaprosil za dovoljenje kongresa za uporabo vojaške sile in tvega, da se bodo ZDA zapletle v potencialno katastrofalno vojno na Bližnjem vzhodu," je dejal. Zavzel se je tudi, da bi v senat predložili osnutek zakona, ki bi omejil pravico predsednika, da odredi vojaške operacije v tujini brez odobritve kongresa. Predlog po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sicer ne bi imel realnih možnosti za uspeh, saj imajo v senatu večino republikanci.

Nekdanja predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je Trumpa obtožila, da je ravnal v nasprotju z zakonodajo. "Predsednik je ponoči z enostransko uporabo vojske brez odobritve kongresa ignoriral ustavo," je objavila na omrežju X.

Od republikancev, ki imajo trenutno večino v obeh domovih kongresa, je Trump za napade na iranske jedrske objekte prejel številne pohvale in podporo, poroča dpa.

Evropska unija pozvala k zadržanosti

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je po današnjih ameriških zračnih napadih na iranske jedrske objekte pozvala k zmanjšanju napetosti in vrnitvi k pogajanjem. K zadržanosti ter spoštovanju mednarodnega prava in jedrske varnosti pa je vpletene strani pozval predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

"Iran ne sme razviti jedrskega orožja, saj bi to ogrozilo mednarodno varnost. Vse strani pozivam, naj naredijo korak nazaj, se vrnejo za pogajalsko mizo in preprečijo nadaljnje zaostrovanje," je zapisala Kallas na družbenem omrežju X. Dodala je, da bodo zunanji ministri EU o razmerah razpravljali v ponedeljek.

Costa pa je na omrežju X izrazil globoko zaskrbljenost zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu in izpostavil, da ostaja diplomacija edini način za vzpostavitev miru in varnosti v regiji.

Opozoril je, da bi bilo preveč civilistov znova žrtev nadaljnjega zaostrovanja. Zagotovil je, da bo EU še naprej sodelovala s stranmi in svojimi partnerji pri iskanju mirne rešitve za pogajalsko mizo.

Levica: Ne vojni, ne militarizaciji!

Napad ZDA in Izraela na iranske jedrske objekte je nevarna in neodgovorna eskalacija, ki Bližnji vzhod in svet znova potiska na rob nove vojne, so se po napadu odzvali v levici. "Najostreje obsojamo vsakršno stopnjevanje nasilja na Bližnjem vzhodu, pa naj prihaja iz Irana, Izraela ali Washingtona. Včerajšnji napad ZDA na Iran ni obrambna poteza, ampak nevarna ofenziva, izvedena brez mandata OZN in v nasprotju z mednarodnim pravom," so sporočili.



ZDA se vnovič zatekajo k orožju namesto diplomaciji, so še izpostavili v Levici. "Tokrat pod pretvezo zaščite izraelske vlade, ki že dolgo vodi politiko agresije in okupacije v Palestini ter nastopa kot agresor na Iran. Namesto iskanja političnih rešitev in prizadevanj za mir, svet gleda ponovitev scenarija iz Iraka in Libije," so še med drugim zapisali v izjavi.

Kitajska: Ali ZDA ponavljajo svojo napako?

"Zgodovina je večkrat pokazala, da vojaški posegi na Bližnjem vzhodu pogosto povzročajo nenamerne posledice, vključno z dolgotrajnimi konflikti in regionalno destabilizacijo," so se odzvali na portalu CGTN, tujejezični podružnici državne radiotelevizije, in ob tem spomnili na ameriško invazijo na Irak leta 2003.

Menijo, da premišljen, diplomatski pristop, ki daje prednost dialogu pred vojaškim spopadom, ponuja največ upanja za stabilnost na Bližnjem vzhodu.

Avstralija: Upoštevamo Trumpovo izjavo

"Jasno smo povedali, da iranski jedrski in balistični raketni program ogroža mednarodni mir in varnost," je v odzivu dejal tiskovni predstavnik avstralske vlade.

"Upoštevamo izjavo ameriškega predsednika, da je zdaj čas za mir," je dejal in dodal, da so varnostne razmere v regiji zelo nestanovitne. Avstralija še naprej poziva k deeskalaciji, dialogu in diplomaciji, je dodal tiskovni predstavnik.