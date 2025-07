Zjutraj le štiri stopinje nad ničlo. Kdaj se bo vrnilo poletje?

Po najdaljšem vročinskem valu, trajal je kar dva tedna, so se temperature drastično spustile. Danes zjutraj smo se zbudili v sveže julijsko jutro, marsikje temperature niso presegle desetih stopinj Celzija. V Ratečah so namerili le štiri stopinje nad ničlo, tri stopinje več so namerili v Logatcu. Čez dan se bo otoplilo, temperature se bodo gibale okoli 20, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Kdaj pa se vračajo pravo poletje in temperature nad 30 stopinj Celzija?

Potem ko smo si zaradi najdaljšega vročinskega vala, ko so temperature vsakodnevno presegale 30 stopinj Celzija, želeli ohladitve, se zdaj sprašujemo, kdaj se bo vrnilo poletje.

Jutra so sveža s temperaturami pod deset stopinj Celzija. Ob šesti uri zjutraj so v Ratečah namerili štiri stopinje nad ničlo, v Logarski dolini 6, v Logatcu, Postojni in Kočevju pa sedem stopinj Celzija.

Čez dan se bo sicer ogrelo, temperature se bodo gibale okoli 20 stopinj Celzija, nekoliko topleje bo na Primorskem, kjer bodo namerili 27 stopinj Celzija.

V petek zjutraj bo hladno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15. Dnevne temperature bodo podobne današnjim. Konec tedna so mogoče popoldanske plohe in nevihte.

Kdaj bo spet vroče?

Na strani Neurje.si na Facebooku napovedujejo, da bo zaradi prisotnosti hladnejših zračnih mas nestanovitno vreme vztrajalo vse do konca prihodnjega tedna. Če bodo temperature v začetku prihodnjega tedna nekoliko narasle, bo sredi tedna sledil nov padec temperatur. Takrat bodo mogoče tudi močnejše plohe in nevihte.

Glede na trenutne napovedi se po 18. juliju nakazuje nov vročinski val. Ob tem ustvarjalci vsebin za Neurje.si opozarjajo, da dolgoročne napovedi niso stoodstotno zanesljive.