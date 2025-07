Tako bo vreme konec tedna #animacija

Po razmeroma sončnem in toplem začetku tedna nas v prihodnjih dneh čaka nekaj več vremenske nestanovitnosti. Meteorologi napovedujejo spremenljivo oblačno vreme s pogostimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, predvsem v popoldanskem času. Temperaturno pa bo ostalo prijetno toplo.

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Največ sonca bo dopoldne, sredi dneva in popoldne pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte. Zvečer se bo od severozahoda postopno jasnilo. Temperature se bodo povzpele do 25 stopinj Celzija, na Primorskem bo še nekoliko topleje – okoli 27 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (ARSO).

Jutri: jutranja megla, čez dan pa znova mogoče plohe

Jutri zjutraj bo delno jasno, več zmerne oblačnosti bo lahko na severovzhodu države. V nekaterih kotlinah bo nastala kratkotrajna jutranja megla. Čez dan bo delno jasno s kopasto oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo spet mogoče krajevne plohe in kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo med 8 in 14, najvišje dnevne pa med 22 in 28 stopinjami Celzija.

Nedelja z nekaj dežja, ponedeljek prinaša sonce

V noči na nedeljo in v nedeljskem jutru bodo na Primorskem mogoče krajevne padavine. Čez dan bo vreme spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte mogoče tudi drugod po Sloveniji. Vetrovi bodo še naprej pihali iz jugozahodne smeri.

V ponedeljek se kaže bolj stabilno vreme. Dopoldne bo večinoma sončno, pozno popoldne pa se bo verjetnost za plohe in nevihte znova nekoliko povečala.

Vremenska slika: hladen in vlažen zrak nad Slovenijo

Nad državami ob Baltiku se zadržuje ciklon z vremensko fronto, medtem ko nad območjem od Velike Britanije do Norveške vztraja območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda priteka nekoliko bolj hladen in vlažen zrak, kar vpliva na povečano nestanovitnost v ozračju.

Vreme pri sosedih

Danes bo tudi v sosednjih pokrajinah sprva sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti Avstrije in Hrvaške mogoče krajevne plohe in nevihte. Suho vreme bo večinoma vztrajalo ob Jadranu.

Jutri bo podobno – zjutraj delno jasno, popoldne pa spremenljivo z možnostjo krajevnih padavin severno in zahodno od Slovenije. Ob Jadranu bo zapihal jugo.