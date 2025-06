Evropo je zajel nov izjemno močan vročinski val, ki prinaša rekordno visoke temperature in številna opozorila vremenoslovcev. Medtem ko se živo srebro v nekaterih delih Francije povzpne do vrtoglavih 43 stopinj Celzija, niti Slovenija ni popolnoma varna – v ponedeljek je napovedanih do 37 stopinj Celzija.

Vročinski val je najintenzivnejši v južnem delu Evrope. V Franciji so temperature v mestih, kot so Nîmes, Carpentras in Montpellier, presegle 40 stopinj Celzija, kar je za junij precej nenavadno, poroča Neurje.si. V Italiji, Španiji in na Balkanu se podobno borijo s pasovi izjemne vročine, ki močno obremenjujejo prebivalce, promet in energetske sisteme.

Vremenoslovci opozarjajo, da gre za zelo zgodnjo in močno različico poletne vročine, ki bo predvidoma trajala še nekaj dni. Nato sledi kratka osvežitev, a modeli kažejo, da bi se lahko nova epizoda segrevanja začela že v začetku prihodnjega tedna.

Kakšna je vremenska napoved?

V nedeljo bo toplo, najvišje temperature bodo med 27 in 32 stopinj Celzija. V ponedeljek bo večinoma sončno in vroče, krepil se bo jugozahodni veter, zvečer bodo na severu lahko nastale posamezne plohe in nevihte, najvišje temperature bodo med 30 in 36 stopinj Celzija.

V torek bo vročina nekoliko popustila, čez dan so mogoče posamezne plohe ali nevihte, najvišje temperature bodo med 29 in 34 stopinj Celzija.

Kaj to pomeni za prebivalce?

V času ekstremnih temperatur strokovnjaki svetujejo izogibanje neposrednemu soncu med 10. in 17. uro, pitje zadostnih količin vode, omejitev telesne aktivnosti in uporabo zaščite pred soncem. Posebno pozorni naj bodo starejši, bolniki in otroci.

Na terenu so že vidne posledice – prihaja do vročinskih udarov, povečane porabe elektrike zaradi klimatskih naprav in suše, ki utegne ogroziti kmetijske pridelke. Gasilci po Evropi se medtem borijo z več požari v naravi, ki jih dodatno podžigata suh zrak in veter.