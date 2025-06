Iz dneva v dan je bolj vroče, temperaturni vrhunec pa po napovedih meteorologov prihaja v ponedeljek, ko bo Slovenijo zajel dokaj izrazit vročinski val. Ob visokih temperaturah in odsotnosti padavin na agenciji za okolje (Arso) opozarjajo na zaostrovanje sušnih razmer. Na Koroškem vodna bilanca že kaže na izjemno sušo, so zapisali na svojem profilu na Facebooku.

Temperature se v teh dneh gibajo okoli 30 stopinj Celzija, v začetku prihodnjega tedna pa se bo vročina iznad jugozahodne Evrope razširila proti Alpam, srednji Evropi, severnemu Sredozemlju ter Balkanu in Slovenijo bo zajel dokaj izrazit vročinski val. Temperature se bodo prihodnji teden po nekaterih meteoroloških modelih gibale med 32 in 37 stopinjami Celzija.

Ob visokih temperaturah, odsotnosti padavin in izrazitejšem izhlapevanju v večjem delu Slovenije vladajo zelo sušne razmere v površinskem sloju tal. "Sušno stanje beležimo na Obali, Goriškem, Notranjskem, v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, od Dolenjske, Bele krajine do Spodnjega Posavja. Na Koroškem vodna bilanca že kaže na izjemno sušo," so sporočili iz Arsa.

Ker bo tudi v zadnjem tednu junija prevladovalo sončno in vroče vreme s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, se bodo sušne razmere še zaostrovale. "Verjetnost krajevnih vročinskih neviht bo nekoliko povečana predvsem v torek in nato s četrtka na petek. Količina padavin v celotnem obdobju bo majhna," napovedujejo meteorologi.