"Bliža se izrazit vročinski val," so opozorili pri agenciji za okolje na svojem profilu na Facebooku. Če bodo temperature po Sloveniji ob koncu tega tedna sicer poletne, a hkrati dokaj prijetne, pa se bo v začetku prihodnjega tedna vročina iznad jugozahodne Evrope razširila proti Alpam, srednji Evropi, severnemu Sredozemlju in Balkanu, so še sporočili iz agencije.

Po napovedih lahko tako od ponedeljka in vsaj do petka pričakujemo dokaj izrazit vročinski val povsod po Sloveniji, vročina se bo iz dneva v dan nekoliko stopnjevala, tudi na račun vse višjih jutranjih temperatur.

Skoraj deset stopinj Celzija nad povprečjem

"Po izračunih več meteoroloških modelov lahko med 23. in 27. junijem po nižinah pričakujemo popoldanske temperature med 32 in 37 stopinj Celzija, srednje dnevne temperature pa bodo predvidoma kar okoli osem stopinj Celzija nad povprečjem, so med drugim zapisali pri agenciji.

Pred nami lep konec tedna

Danes je sicer pred nami pretežno jasen dan. Na Primorskem bo sprva še pihala šibka burja, ponekod v notranjosti bo čez dan zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

Četrtek bo sončen. Več spremenljive oblačnosti bo popoldne in zvečer, ko lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno jasno, popoldne v hribovitih krajih severne Slovenije ni izključena kakšna ploha. Osvežilo se bo, pihal bo veter vzhodnih smeri.

V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, jutro bo sveže.