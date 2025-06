Slovenska reprezentanca ima trenutno kljub nekoliko okrnjeni zasedbi odličen izkupiček tekem – štiri zmage in le en poraz, Bolgarija je z zvezdniško bratsko navezo Aleksandra Nikolova in Simeona Nikolova pokazala napredek ter v sredo s 3:0 premagala Japonsko in opozorila nase. Za domači turnir sta se bolgarski ekipi pridružila še prodorni korektor Dimitar Dimitrov in kapetan ekipe, srednji bloker Aleks Grozdanov, na katera bo lahko na jutrišnjem obračunu s Slovenijo računal bolgarski strateg Gianlorenzo Blengini.

"Vsi se vedno veselimo igrati pred polnimi dvoranami, ne glede na to, ali navijajo za nas ali nasprotnika. To nam zmeraj daje dodatno energijo in mislim, da nas bo tudi tokrat zelo podžgalo. Vemo, da so Bolgari zelo fizična ekipa in da bodo pred domačim občinstvom poskušali narediti vse, da zmagajo. A tukaj smo tudi mi, s svojo kakovostjo, s svojim kakovostnim sistemom igre, ki nas lahko pripelje daleč. Na to se je treba zanesti in verjeti, da nam lahko uspe. Lahko dosežemo zmago," je pred današnjo tekmo v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal kapetan slovenske izbrane vrste Jan Kozamernik.

Z videnim na prvem obračunu je bil zelo zadovoljen selektor Soli. "Raven igre narašča, ne samo naša, ampak vseh ekip v ligi narodov. O bolgarski ekipi lahko rečem, da je zelo nadarjena, z veliko pomembnimi igralci, med katerimi je tudi kar nekaj mladih. Lahko smo zadovoljni s sredinim rezultatom, vendar se moramo zdaj osredotočiti na naslednjo tekmo," je pred srečanjem dejal 45-letni Italijan.

Reprezentanci Slovenije in Bolgarije sta se nazadnje pomerili lani, ko so na Japonskem s 3:0 slavili Slovenci. Obračun v Areni Burgas si bo ogledalo 6.500 gledalcev, začel se bo ob 18.30 po slovenskem času.

Slovence čaka naporen urnik, v soboto ob 14.30 se bodo pomerili s Francijo, v nedeljo ob 11. uri pa še z Japonsko.

