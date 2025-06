Napoved cene DOGE: strokovnjaki napovedujejo, da bi kmalu lahko dosegel vrednost en dolar

Foto: LA KADJ LLC

Povpraševanje po $XYZ narašča, saj se njegova tržna kapitalizacija približuje meji 15 milijonov dolarjev

Projekt XYZVerse ($XYZ), ki združuje svet športa in kriptovalut, je pritegnil veliko zanimanja med vlagatelji. Za razliko od običajnih memecoinov se XYZVerse predstavlja kot dolgoročna pobuda z jasno začrtano časovnico in aktivno skupnostjo. Projekt je bil nedavno priznan kot Najboljši NOVI Meme Projekt, kar še dodatno krepi njegovo privlačnost.

Cenovna dinamika in načrti za uvrstitev na borze

V predprodajni fazi je žeton $XYZ pokazal stabilno rast. Od začetne cene 0,0001 dolarja se je vrednost zvišala na 0,003333 dolarja, pri čemer je naslednja faza namenjena dodatni rasti na 0,005 dolarja. Končna cena v predprodaji bo 0,02 dolarja, nato pa bo žeton uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze.

Predvidena začetna cena ob kotaciji znaša 0,10 dolarja, kar bi lahko zgodnjim vlagateljem prineslo do tisočkratni donos, če projekt doseže potrebno tržno kapitalizacijo.

Doslej je bilo zbranih že več kot 14 milijonov dolarjev, predprodaja pa se hitro približuje pomembnemu mejniku 15 milijonov. Hiter napredek kaže na močno povpraševanje tako malih vlagateljev kot institucionalnih vlagateljev.

Nagrade za prave šampione

V ekosistemu XYZVerse ima skupnost glavno besedo. Aktivni člani niso le gledalci – za svojo zvestobo so nagrajeni z airdropi žetonov XYZ. Gre za igro, kjer strastni sodelujoči zmagujejo.

Pot do zmagoslavja

Z dobro zasnovano tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na borze in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ zasnovan za dolgoročni uspeh. Vsak korak je premišljeno načrtovan za utrjevanje cene in gradnjo skupnosti, ki verjame, da je to začetek nečesa velikega.

Vzpon Dogecoina: kako je memecoin osvojil svet kriptovalut?

Dogecoin se je začel leta 2013 kot šala. Za svoj logotip je uporabil meme s psom pasme shiba inu. Za razliko od bitcoina, ki je omejen, je bil Dogecoin ustvarjen kot obilna kriptovaluta – brez zgornje meje količine, ki jo je mogoče ustvariti. Vsako minuto izrudarijo deset tisoč novih kovancev. Sprva znan kot memecoin je dogecoin leta 2021 doživel izjemen porast vrednosti in postal ena izmed desetih največjih kriptovalut z vrednostjo več kot 50 milijard dolarjev. K temu sta prispevala spletni vpliv Elona Muska ter splošni razcvet kriptotrga.

Ustanovila sta ga Billy Marcus in Jackson Palmer, dogecoin pa je pokazal, kako močni so lahko skupnost in družbena omrežja v finančnem svetu.

Po tehnološki plati je Dogecoin precej preprost v primerjavi z drugimi kriptovalutami. Ne podpira funkcionalnosti, kot so pametne pogodbe (smart contracts). Njegova glavna prednost je prepoznavnost in predana skupnost. Tudi v današnjem trgu ostaja dogecoin priljubljen in tekmuje s kovanci, kot je Ethereum, ki ponujajo naprednejše tehnologije.

Tržni trendi kažejo, da vlagatelji vedno bolj cenijo uporabnost in inovacije, kar bi lahko omejilo nadaljnjo rast dogecoina. Vendar pa mu močna skupnost in podpora znanih osebnosti še naprej zagotavljata pozornost. Ali je dogecoin danes privlačna naložba, je v veliki meri odvisno od tržnega razpoloženja in zaupanja vlagateljev.

Čeprav DOGE in drugi memecoini dosegajo dobre rezultate, si XYZVerse (XYZ) prizadeva na novo opredeliti ta prostor – z združevanjem športnih navdušencev v skupnosti temelječem ekosistemu, usmerjenem k izjemni rasti. Več informacij o XYZVerse ($XYZ): https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse

https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.