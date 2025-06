Ste si kdaj želeli okusiti eno izmed 50 najboljših vin na svetu? Zdaj imate priložnost – samo do Kopra bo treba iti

Veličastno je, ko v rokah držite kozarec vina, ki je premagalo več kot 18 tisoč vzorcev iz 57 držav in prejelo prestižno nagrado Best in Show na največjem vinskem ocenjevanju na svetu Decanter World Wine Awards 2025. Še bolj veličastno pa je, ko se zaveste, da to vino prihaja iz kleti Vinakoper. Njihov Capris Orange Rumeni Muškat 2015 je namreč dosegel nekaj, kar se je zgodilo šele tretjič v zgodovini naše države – osvojil je najvišje priznanje omenjenega ocenjevanja in se uvrstil med 50 najboljših vin na svetu.

Tak dosežek ni zgolj zmagoslavje posamezne kleti, temveč praznik za celotno slovensko vinogradniško tradicijo, ki je čez leta pridobivala moč, znanje in prepoznavnost. Capris Orange Rumeni Muškat 2015 pa ni le vino, je zgodba o potrpežljivosti, spoštovanju do narave in pogumu slediti naravni poti. Nastajalo je skoraj desetletje, z nežnim zorenjem v barikovih sodčkih in zdaj končno kaže svojo polno veličino. Na poti do zmage je osvojil brbončice 248 ocenjevalcev in se zavihtel na mesto najboljšega v kategoriji oranžnih vin.

Boštjan Zidar, glavni enolog Vinakoper, nam razkriva skrivnost: "To vino je zorelo izven običajnih časovnih okvirjev, saj smo želeli slediti njegovi naravni poti. Letnik 2015 je bil izjemen – aromatičen, bogat in poln sadnih not, ki skupaj ustvarjajo edinstveno doživetje. Capris Orange dokazuje, da vino potrebuje čas in pogum, da pokaže svojo pravo dušo."

Direktor Borut Fakin z glavnim enologom Boštjanom Zidarjem in enologom Rokom Jamnikom Foto: Jaka Ivančič

A to z letošnjega Decanterja za Vinakoper še ni vse. Vinakoper je prejel tudi zlato medaljo za novo rdečo zvrst Capo d’Istria 1072 letnik 2022, ki združuje istrske in mednarodne sorte v skladno, sodobno vinsko simfonijo. Srebrna in bronasta priznanja za druga vina iz njihove ponudbe še dodatno potrjujejo, da Vinakoper z vsakim letnikom stopa višje, obenem pa ostaja zvesta tradiciji in terroirju.

"Nagrada Best in Show je zgodovinskega pomena – ne le za našo klet, temveč za celotno slovensko vinogradniško skupnost. Ponosni smo, da lahko slovenska vina stojijo ob bok najboljšim na svetu in da lahko to sporočilo ponesemo naprej kot ambasadorji Istre in Slovenije," ponosno poudarja direktor Vinakoper, mag. Borut Fakin.

Dobra novica za vse ljubitelje vina

Obe nagrajeni vini – Capris Orange Rumeni Muškat 2015 in Capo d’Istria 1072 letnik 2022 – bosta kmalu na voljo tudi za pokušino. Svetovno elito sta namreč osvojili, še preden sta sploh prišli na trg. Zato spremljajte družbene kanale Vinakoper , kjer bodo objavljene vse novosti.

Do takrat pa uvodno misel občudovanja elitnega Capris Orange Rumeni Muškat 2015 v vašem kozarcu, dopolnite še z vabljivim opisom komisije Decanterja: elegantno oranžno vino globoke zlate barve z nežnimi bakrenimi odtenki, kjer se aromatična sladkost muškatne sorte prepleta z bolj zemeljskimi toni, v ozadju pa izstopa sadnost pomaranče in breskve. Vino je popolnoma suho, a hkrati bogato in polno širine, kar pri suhih muškatih ni pogosto.

Takšen okus ima zmagovalec.

