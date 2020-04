Po dolgih letih je priznal, da je želel fizično obračunati z Đokovićem #video

Tenis je vedno veljal za šport gospodov, a v ozadju se dogaja marsikaj. Današnji profesionalni teniški igralci so na igrišču videti pravi gladiatorji, ki jim kdaj popustijo tudi živci. Včasih pride tako daleč, da želijo med sabo tudi fizično obračunati. Pred leti (2008) je v garderobi skoraj počilo med Novakom Đokovićem in Andyjem Roddickom.

Pred leti so mu mnogi očitali, da hlini bolečine in poškodbe. Foto: Gulliver/Getty Images

Bilo je več takih, ki so mu očitali

Novak Đoković je na teniški turneji s svojim talentom in borbenostjo začel že zelo kmalu opozarjati nase. Hitro je dal vtis, da lahko v svoji karieri veliko doseže, in vtis ni bil napačen. Veliko igralcev je v tistem času menilo, da Novak Đoković hlini svoje poškodbe na igrišču, zahteva zdravniško pomoč in na ta način želi nasprotniku razbiti ritem igranja. Javna skrivnost je, da tudi danes mnogi igralci uporabljajo tovrstno taktiko.

Takšne besede so zagotovo na nek način vplivale in verjetno še danes vplivajo na podobo Srba. Foto: Gulliver/Getty Images

Eden izmed tistih, ki je na ogenj prilil veliko olja, je zdaj že upokojeni teniški igralec Andy Roddick. Takrat najboljši ameriški igralec in nekaj časa tudi prvi igralec sveta je večkrat dejal, da Srb po svojih dvobojih hlini 16 poškodb. Takšne besede so zagotovo na nek način vplivale in verjetno še danes vplivajo na podobo Srba. Novak med navijači namreč ni tako priljubljen, kot sta na primer Roger Federer ali Rafael Nadal. Iz tabora Đokovića so vseskozi poudarjali, da njihov varovanec ni najbolje pripravljen in da ima velike težave z alergijami. Vse te besede so naletele na gluha ušesa, Novak pa je moral pogosto (ne)upravičeno poslušati kritike na svoj račun.

Zmotilo je tudi Rogerja Federerja Foto: Gulliver/Getty Images Leta 2006 je nekaj krepkih na račun Novaka Đokvića povedal tudi Roger Federer. Tistega leta sta v Davisovem pokalu igrala Švica in Srbija. Novak je igral proti Stanu Wawrinku, dvoboj pa je trajal pet nizov. Federer je bil prepričan, da je takrat 19-letni Đoković večkrat nalašč klical zdravnika in s tem razbijal ritem Wawrinki. Na koncu je dvoboj dobil Novak. "Mislim, da igra, ko gre za njegove poškodbe. Bil sem vznemirjen, ko je brez razloga klical zdravnika," je takrat povedal danes 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nole ga je "sezul" na igrišču, nato še neposrečen intervju

Leta 2008 sta se v četrtfinalu OP ZDA pomerila glavna akterja (Novak Đoković in Andy Roddick) te zgodbe. Roddick je še pred dvobojem provociral Beograjčana. Dejal je, da se na igrišču vede, kot da ima ptičjo gripo in ga stalno nekaj boli (kolk, noga, rame). Vsi so komaj čakali ta dvoboj, a zdelo se je, da so strupene puščice Đokovića za ta dvoboj še bolj motivirale. Ta je pred dvajsettisočglavo množico ameriških gledalcev, ki so mu med dvobojem vseskozi žvižgali, svojega nasprotnika na hitro poslal z igrišča (6:2, 6:3, 3:6, 7:6).

Ne najbolj posrečeno je bil izpeljan tudi intervju na igrišču takoj po dvoboju, ko je Đoković omenil tistih 16 poškodb, ki mu jih je očital Andy Roddick. Na koncu ga je po svoje izzval tudi moderator pogovora.

Sledilo je opravičilo

Po dvoboju se je Andy Roddick želel opravičiti za besede, ki jih je pred tem izrekel. "Moje besede niso bile zlonamerne. Žal mi je, če je on tako razumel, drugega ne morem povedati. Mislim, da nisem pretiraval. To ni bila moja namera in žal mi je, če se zaradi tega počutil napadanega. Morda sem mu na ta način naredil celo uslugo," je po tistem dvoboju dejal Američan.

Foto: Gulliver/Getty Images

Če se je takrat zdelo, da je bila zgodba s tem končana, je bilo v zakulisju veliko bolj napeto. Nekaj let pozneje je v eni izmed oddaj to priznal tudi Roddick. Dogajalo se je v garderobi.

"Nekoč sem v garderobi prišel navzkriž z enim izmed igralcev. Ne bom vam povedal njegovega imena, lahko vam povem, da se rima na 'Schmovak Schmokovic'. To se je dogajalo na enem izmed OP ZDA. Izzival sem ga z izjavami, potem je prišel in me 'sezul' na igrišču. Premagal me je tako, kot si je želel, in za tem nekaj pripomnil. Ko je prišel v garderobo, sem se zapodil vanj in ga pritisnil na omarice. Takoj za tem sem ugotovil, da je z njim prišel njegov trener (Gebhard Gritsch), ki je bil malo večji kot moj trener. Ko sem pogledal, koga imam jaz za sabo, sem se zelo hitro ohladil in se umaknil. Če ne bi tega storil, bi me povozil vlak," je razkril Roddick in na družbenih omrežjih razkril, da se z Novakom Đokovićem že dolgo dobro razumeta.

There is no feud.... Normal athlete emotional stuff that is instantly regrettable hahaha. @djokernole and I have been ok for a long time now — andyroddick (@andyroddick) October 3, 2013

Đoković je priznal, da je tudi on pretiraval

Po besedah, ki jih na igrišču izrekel Novak Đoković, je na novinarski konferenci tudi sam stopil korak nazaj. "Na žalost je Andy dal izjavo in mislim, da ni bila namerna. Pravzaprav se je šalil in šlo je za nesporazum. Pretiraval sem in v tistem trenutku se nisem pravilno odzval. Opravičujem se, da sem se tako odzval. Bilo je impulzivno, zadnjih nekaj dni je bilo zelo čustvenih," je takrat na novinarski konferenci povedal Nole.

Tistega leta je Beograjčan OP ZDA tekmovanje končal v polfinalu, kjer ga je premagal Roger Federer. Sicer pa je Đoković v New Yorku slavil trikrat, nazadnje leta 2018.

Teniška sezona je prekinjena do 13. julija. Foto: Gulliver/Getty Images

Se bo tenis v tej sezoni sploh še igral?

Tenis je eden tistih športov, ki je v času koronavirusa zelo ogrožen, saj so igralci ves čas na poti in potujejo. Glede na trenutne razmere v svetu je za zdaj malo možnosti, da bi se turnirji sploh igrali. Združenji WTA in ATP sta sporočili, da je sezona prekinjena do 13. julija. Odpovedali so že tudi Wimbledon, nekaj upanja pa ostaja za OP Francije (ta je prestavljen na september, op. p.) in OP ZDA.