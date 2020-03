Dejstvo je, da je Rafael Nadal že več kot desetletje alfa in omega na peščeni podlagi. V svoji bogati karieri je na pesku zmagal 59 turnirjev, v šestnajstih letih pa je izgubil le osem finalov. Prav tako nikakor ne moremo spregledati neverjetnih 12 zmag na turnirjih za grand slam. Enajstkrat je zmagal turnir v Monte Carlu, prav tako je enajstkrat zmagal turnir v Barceloni. A tudi on je samo človek in prišli so trenutki, ko je moral na pesku položiti lopar pred nasprotnika. Vedno, prav vedno, pa je športno priznal poraz.

Roger Federer ga je premagal v Madridu. Foto: Gulliver/Getty Images

Kljub njegovi izjemni statistiki na rdečem pesku je doživel zanj nekaj bolečih porazov. Enega izmed teh mu je povzročil Roger Federer, njegov največji konkurent v karieri. Leta 2009, ko je bila Rafa na vrhuncu svoje, ga je tam premagal Roger Fedrer. In sicer na domačem turnirju v Madridu, ko je Federer v finalu slavil z izidom 6:4 in 6:4. Za Švicarja je bila to druga in do danes tudi zadnja zmaga nad Nadalom na pesku.

Med njima je bilo vedno veliko spoštovanje. Foto: Gulliver/Getty Images

"Ni pozitivnih stvari, ni kaj dosti za analizirati. Pritiskal je in pritiskal, jaz pa sem odšel domov. Enostavno je bil boljši kot jaz," je leta 2009 športno priznal poraz Majorčan, ki je bil prepričan, da ta poraz ne bo vplival na njegovo igro v Parizu. Za turnir v Madridu namreč veljajo posebni pogoji, saj je zaradi nadmorske višine žogica hitrejša in se višje odbija.

"Mislim, da sem danes sprejemal prave odločitve. Na koncu je bila to zame popolna igra," pa je po zmagi povedal Federer, ki je med drugim menil, da stvari prihajajo na pravo mesto. In še kako prav je imel, saj je tistega leta prvič in zadnjikrat zmagal OP Francije.

Robin Soderling je leta 2009 poskrbel za največje presenečenje. Foto: Gulliver/Getty Images

Drugi boleči poraz se je zgodil le slab mesec po porazu v Madridu. A tokrat je bil na veliko presenečenje njegov krvnik Šved Robin Soderling. Takrat si tudi največji navijači Soderlinga niso upali napovedati zmage nad Nadalom, ki je že takrat veljal za "kralja peska".

Španec je bil na vrhuncu svoje kariere, saj je bil konkurenčen na vseh podlagah in skoraj nemogoče se je zdelo, da bi ga lahko kdo premagal v njegovi "dnevni sobi", Roland Garrosu. A to je leta 2009 uspelo Švedu, ki je na ta način Federerju omogočil, da je tistega leta zmagal pariški turnir. Soderling je dvoboj dobil s 6:2, 6:7, 6:4, 7:6.

Zmaga, ki je ne bo pozabil

"Rekel sem si, da je to le še en dvoboj. Ves čas sem poskušal igrati, kot da je trening. Ko sem imel v četrtem nizu v podaljšani igri vodstvo 4:1, sem začel verjeti. Nisem mogel verjeti, ko sem dobil zadnjo točko. Zelo ponosen sem nase. To je moja najboljša zmaga v karieri in to proti najboljšemu igralcu na pesku v zgodovini tenisa," je povedal takrat 24-letni Soderling, ki je bil takrat 25. igralec sveta.

Robin Soderling je proti Nadalu OP Francije dosegel eno največjih zmag v karieri. Šved je zaradi bolezni zelo kmalu končal svojo kariero. Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal je po zmagi priznal, da ga Šved ni presenetil, saj je vedel, kako igra in da je nevaren igralec. Kot je takrat dejal, se je zjutraj na treningu dobro počutil, med dvobojem pa ni pokazal tistega, kar je pričakoval.

"V pomembnih točkah nisem bil dovolj miren. Včasih borba ni dovolj, igrati moraš tudi visoko raven tenisa. Ljudje mislijo, da zmagujem zato, ker sem fizično dobro pripravljen. Če zmagam, je zato, ker dobro igram, a to mi v tem dvoboju ni uspelo," je po tistem porazu povedal Rafa.

Novak Đoković mu je pokvaril rojstni dan

Sredi maja leta 2015 nihče ni računal, da bo čez nekaj tednov Rafa doživel poraz sredi Pariza. Bil je tretji junij, dan, ko je Rafael Nadal praznoval 29. rojstni dan in verjetno ga je želel čim prej pozabiti. Nadal tistega leta že od začetka sezone ni imel najboljših občutkov.

V četrtem krogu OP Francije sta se pomerila z Novakom Đokovićem in prvič v petih letih se je zdelo, da Rafa ni nepremagljiv na svoji najljubši podlagi. Pravzaprav je bil Nole favorit v tistem dvoboju, saj je imel takrat na svojem računu 26 zaporednih zmag. In analitiki se niso motili. V tistem dvoboju je srbski teniški igralec dominiral in svojega nasprotnika premagal z izidom 7:5, 6:3 in 6:1. To je bil za Nadala drugi poraz na igriščih Roland Garrosa.

Novak Đoković je bila leta š2015 v sanjski formi. To je dokazal tudi na pesku, ko je zlahka premagal Nadala. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković: Dvoboj, ki se ga bom dolgo spominjal

"To je zagotovo velika zmaga. Dvoboj, ki se ga bom še dolgo spominjal. V takšnem dvoboju je prisotno veliko več čustev kot na kateremkoli drugem dvoboju. Na Roland Garrosu igrati proti Rafi je nekaj posebnega, to je poseben dvoboj," je po dvoboju povedal Đoković, ki pa tisto leto vseeno ni zmagal Pariza. V finalu ga je premagal Stan Wawrinka.

Kot je v navadi, je Nadal tudi takrat zelo športno prenesel poraz. "Bil je boljši od mene. Tako je to, povsem preprosto. Ko nasprotnik igra bolje kot ti in je v boljši formi, potem se to lahko zgodi," je po porazu povedal danes 33-letni Nadal.

Rafael Nadal: "Bil je boljši od mene. Tako je to, povsem preprosto." Foto: Gulliver/Getty Images

Kdaj, če sploh bo OP Francije letos?

Letos v spomladanskih mesecih zagotovo ne bomo mogli spremljati OP Francije, saj so ga zaradi koronavirusa odpovedali. Francoski organizatorji so ga prestavili na september, teden dni po OP ZDA, a ta termin še ni potrjen in kaže, da tudi ne bo.