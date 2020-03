Po odpovedi OI: bodo nekateri sploh še vztrajali do prihodnjega leta? #video

V torek je postalo jasno, da bodo olimpijske igre v Tokiu prestavljene na leto 2021. Skoraj vsi športniki se strinjajo, da so odgovorni sprejeli pravilno odločitev. Bi lahko prestavitev največjega športnega dogodka koga skrbela, bodo nekateri najboljši športniki sploh še vztrajali do prihodnjega leta?

To vprašanje je aktualno predvsem za športnike, ki so v jeseni svoje športne kariere in bi radi še enkrat ali celo prvič doživeli olimpijske sanje. Nekateri izmed njih so eni najboljših športnikov vseh časov, v svojo vitrino pa jim še ni uspelo postaviti olimpijskega zlata oziroma medalje.

Med slovenskimi športniki, ki so v jeseni športne kariere in so kandidati za olimpijsko medaljo, sta kajakaša Špela Ponomarenko Janić in Peter Kauzer.

Špela Ponomarenko Janić (desno) in Anja Osterman (levo) sta bili eni glavnih kandidatk za osvojitev olimpijske medalje letos v Tokiu. Foto: Boštjan Boh

Špela Ponomarenko Janić: Prišli bova še močnejši in hitrejši

Špela Ponomarenko Janić, vrhunska kajakašica na mirnih vodah, je do zdaj nastopila na treh olimpijskih igrah. Primorska kajakašica je na zadnjih olimpijskih igrah v kajaki enosedu zasedla četrto mesto in za las zgrešila olimpijsko medaljo. Pred nekaj leti sta v kajaku dvosedu združili moči z Anjo Osterman in se s svojimi rezultati na največjih tekmovanjih zavihteli med najboljše. Mednarodna kajakaška zveza (ICF) ju je lani razglasila za najboljši ženski kajakašici med dvojci.

Špela, ki je danes mama dveh otrok, bo prihodnje leto dopolnila 39 let in spada med najbolj izkušene tekmovalke. Ponomarenko Janićeva je dejala, da je bila prestavitev OI v tem trenutku edina pravilna, saj se kot vrhunska športnica zaveda, da je zdravje zelo pomembno. Letos so zelo dobro trenirali v Avstraliji in v čolnu se je dobro počutila.

"Občutek v čolnu je bil primerljiv z mojimi najboljšimi sezonami, če ne še boljši, zato je prisotnega tudi nekaj razočaranja, ker olimpijskih iger ne bo letos. Po drugi strani pa imamo dodatnih 365 dni, da se na igre pripraviva še boljše ter prideva tja še močnejši in hitrejši, kot bi bili letos."

Leta 2016 je Petru Kauzerju odleglo, ko je osvojil srebro. Foto: Stanko Gruden, STA

Petru Kauzerju ni vseeno

Nekoliko bolj miren bi lahko bil kajakaš Peter Kauzer, prejemnik srebra z olimpijskih iger v Riu. A kolikor poznamo 36-letnega Hrastničana, je njegov cilj na največjih tekmah napad na sam vrh. Kauzer v kajakaškem svetu velja za pravi fenomen, saj lahko še vedno drži stik z veliko mlajšimi tekmovalci. Ne gre dvomiti, da bo poskusil tudi prihodnje leto. Tudi on meni, da je bila prestavitev najboljša odločitev, a je ob tem priznal, da mu za to ni vseeno.

"Glede na to, da sem vse posvetil letošnji uvrstitvi na OI in dosegu novega uspeha na teh, mi je žal, da se je to zgodilo, ampak zdravje je na prvem mestu. Tudi kot športnik ne glede na naporne treninge vedno skrbim, da ostanem zdrav. Treningi oz. priprave so praktično onemogočene, edina proga v Sloveniji v Tacnu je zaprta. Prilagajamo se situaciji ter eksperimentiramo z načini, kako ohranjati formo. Na koncu na samih OI ne bi vedeli, kako smo pripravljeni, kaj lahko pričakujemo z rezultatskega vidika. Dejansko bi bila to prva tekma sezone in hkrati najpomembnejša."

Roger Federer še čaka na olimpijsko zlato v posamični konkurenci. Večkrat je na OI doživel veliko razočaranje, bo sploh dočakal prihodnjo sezono? Foto: Gulliver/Getty Images

Bo Federerju uspelo pri 40 letih, bo sploh še vztrajal?

Med tistimi, ki imajo v svoji vitrini še prazen prostor, je tudi Roger Federer. Švicar je v svoji karieri zmagal na 20 turnirjih za grand slam in bo avgusta letos dopolnil 40 let. Večkrat se je pisalo o tem, da tako dolgo vztraja samo zaradi olimpijskih iger v Tokiu. Roger ima zlato olimpijsko medaljo v dvojicah. To je skupaj s Stanom Wawrinko osvojil leta 2008 v Pekingu. Tistega leta se je med posamezniki uvrstil v četrtfinale, v Londonu je osvojil srebro, medtem ko je olimpijske igre v Riu zaradi poškodbe izpustil.

Baselčan je na prvih olimpijskih igrah nastopil leta 2000 v Sydneyju, kjer se je prebil do polfinala, a tistih iger se verjetno najbolj spominja po tem, da je začel ljubezensko zvezo z Mirko Vavrinec, ki je danes njegova žena.

"Na splošno so bile tisto najbolj neverjetne olimpijske igre, kar sem jih doživel," se spominja Federer, ki je bila nosilec zastave leta 2008 v Pekingu in leta 2004 v Atenah, kjer pa je izpadel že v drugem krogu.

Federer, ki trenutno okreva po poškodbi kolena, je aktiven tudi v času koronavirusa. Z ženo Mirko sta najbolj prizadetim družinam v Švici podarila milijon švicarskih frankov oziroma slab milijon evrov.

Serena Williams bo prihodnje leto dopolnila 39 let. V zadnjih časih njeni rezultati niso tako superiorni kot pred leti. Foto: Gulliver/Getty Images

Serena Williams lahko bolj mirno spi

V teniškem svetu izstopa tudi Serena Williams, ki bo septembra prihodnje leto dopolnila 39 let. Američanka verjetno nima tako velike želje po nastopu na olimpijskih igrah kot Roger Federer. Williamsova ima z olimpijskih iger že štiri zlate olimpijske medalje.

Olimpijsko zlato med posameznicami je osvojila leta 2012, med dvojicami pa je s svojo sestro Venus zmagala v letih 2000 in 2008 ter štiri leta pozneje v Londonu.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru sta s sestro v dvojicah izpadli v uvodnem krogu, med posameznicami pa je izpadla v tretjem krogu, ko jo je premagala Elina Svitolina.

Willamsova je pred časom priznala, da ji je na trenutke težko preživljati čas v karanteni. A v eni izmed zadnjih objav na družbenih omrežjih je videti, da se zabava s svojo hčerko.

Bo Tigerju Woodsu uspelo pri 46 letih?

Tiger Woods, eden najboljših igralcev golfa, bo konec prihodnjega leta star že 46 let. Letos bi se težko prebil v ameriško olimpijsko ekipo, saj je trenutno šele šesti igralec, medtem ko se v ekipo uvrstijo štirje najboljši.

Woods se v zadnjem času znova bori s poškodbo hrbta, tako da mu s tega vidika prestavitev olimpijskih iger celo ustreza. Petnajstkratni zmagovalec največjih turnirjev je moral olimpijske igre v Riu izpustiti ravno zaradi poškodbe.

Golf na olimpijskih igrah nima ravno dolge zgodovine. Prvič je bil na sporedu v letih 1900 in 1904. Sledil je 112 let dolg premor, nato pa se je golf vrnil na olimpijskih igrah v Riu.

Justin Gatlin je prepričan, da še ni prepozno. Foto: Getty Images

Ameriški atletski veteran meni, da se ljudje motijo

Justin Gatlin, ameriški atlet, se je nameraval športno upokojiti leta 2020 po olimpijskih igrah. Zanj bi bile to pri njegovih 38 letih že četrte olimpijske igre. Kontroverzni ameriški športnik, ki je bil v svoji karieri že dvakrat kaznovan zaradi uporabe nedovoljenih substanc, je odločen, da bo svojo kariero nadaljeval.

"Veliko ljudi misli, da je v tem trenutku čas moj nasprotnik ali nasprotnik starejših športnikov, a to je daleč od resnice," je izjavil Gatlin, ki je leta 2004 postal olimpijski prvak v teku na 100 metrov.