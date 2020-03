Trump pozdravil prestavitev OI, drugo leto pride v Tokio

"Moje čestitke japonskemu premierju Abeju in Moku za modro odločitev in prestavitev olimpijskih iger na 2021. To je velik uspeh in veselim se, da bom drugo leto tam," je prvi mož ZDA zapisal na svojem Twitterju.

Congratulations to Prime Minister Abe of Japan, and the IOC, on their very wise decision to present the Olympics in 2021. It will be a great success, and I look forward to being there!