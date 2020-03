Slovenija še dodatno leto evropski prvak?

Atletika od 31. julija do 9. avgusta SP 2021 (Eugene, ZDA) naj bi bil od 6. do 9. avgusta, letos pa naj bi bil EP 2020 (Pariz, Francija) od 26. do 30. avgusta.

Badminton od 25. julija do 3. avgusta SP 2021 (Huelva, Španija) naj bi bil od 29. oktobra do 5. novembra, letos pa naj bi bil EP 2020 (Kijev, Ukrajina) od 21. do 26. aprila, a je prestavljen.

Bejzbol od 29. julija do 8. avgusta World Baseball Classic 2021 naj bi bil od 9. do 23. marca.

BMX- kolesarstvo od 30. julija do 2. avgusta SP 2021 (Arnhem, Nizozemska) naj bi bil od 24. do 31. julija.

Boks od 25. julija do 9. avgusta SP 2021 (New Delhi, Indija), termin še ni določen.

Deskanje na vodi od 26. do 29. julija World Surf League 2021 (West Coast, Avstralija) naj bi bil najverjetneje spomladi.

Dviganje uteži od 25. julija do 5. avgusta SP 2021 (Lima, Peru) naj bi bil najverjetneje jeseni. EP 2020 (Moskva, Rusija) bi moral biti letos od 2. do 12. aprila, a je prestavljen.

Gimnastika od 25. julija do 9. avgusta SP 2021 v športni gimnastiki (Köbenhavn, Danska) naj bi bil od 18. do 24. oktobra, EP 2021 (Basel, Švica) za ženske naj bi bil od 21. do 25. aprila, EP 2020 (Pariz, Francija) za ženske – od 30. aprila do 3. maja – je prestavljen, EP 2020 (Baku, Azerbajdžan) za moške – od 27. do 31. maja – je prestavljen. V ritmični gimnastiki je naslednji SP leta 2022, EP 2021 (Varna, Bolgarija) pa naj bi bil od 11. do 13. junija. EP 2020 (Kijev, Ukrajina) – od 21. do 24. maja - je prestavljen.

Golf od 30. julija do 8. avgusta

Gorsko kolesarstvo od 27. do 28. julija SP 2021 (Val di Sole, Italija) bo od 25. do 29. avgusta.

Dirkališčno kolesarstvo od 3. do 9. avgusta SP 2021 (Ašgabat, Turkmenistan) bo najverjetneje spomladi.

Hokej na travi od 25. julija do 7. avgusta Naslednji SP bo leta 2023 (Indija), EP 2021 (Amstelveen, Nizozemska) naj bi bil od 20. do 29. avgusta.

Jadranje od 27. julija do 6. avgusta Naslednji SP bo leta 2022 (Den Haag, Nizozemska), bodo pa EP leta 2021 v različnih disciplinah (470, 49er, finn, laser).

Jahanje od 25. julija do 8. avgusta Naslednji SP bo leta 2022, EP 2021 (Budimpešta, Madžarska) naj bi bil od 23. do 29. avgusta.

Judo od 25. julija do 1. avgusta SP 2021 (Taškent, Uzbekistan) naj bi bil najverjetneje septembra, EP 2021 (Lizbona, Portugalska) naj bi bil najverjetneje aprila. EP 2020 (Praga, Češka) – od 24. do 26. aprila – je prestavljen.

Karate od 6. do 8. avgusta Naslednji SP bo leta 2022 (Budimpešta, Madžarska), EP 2021 (Göteborg, Švedska) naj bi izvedli od 12. do 16. maja.

Kajak in kanu od 26. julija do 8. avgusta SP 2021 na mirnih vodah (Köbenhavn, Danska) naj bi bil od 25. do 29. avgusta, SP 2021 v slalomu (Bratislava, Slovaška) naj bi bil od 21. do 26. septembra. EP 2020 na mirnih vodah (Bascov, Romunija) naj bi bil od 4. do 7. junija, EP 2020 v slalomu na divjih vodah (Velika Britanija) pa od 15. do 17. maja, a je prestavljen.

Kolesarstvo od 25. do 29. julija SP 2021 (Brugge in Leuven, Belgija) naj bi bil od 18. do 26. septembra. EP 2021 (Minsk, Belorusija) naj bi bil od 1. do 5. avgusta. EP 2020 (Trentino, Italija) naj bi izvedli od 9. do 13. septembra.

Košarka od 25. julija do 9. avgusta Naslednji SP bo leta 2023 (Filipini, Japonska, Indonezija), EP 2021 (Nemčija, Češka, Gruzija in Italija) naj bi bil od 2. do 19. septembra.

Košarka 3x3 od 25. do 29. julija Europe Cup 2021 (Pariz, Francija) naj bi bil od 10. do 12. septembra.

Lokostrelstvo od 24. julija do 1. avgusta SP 2021 (Yankton, ZDA) naj bi bil najverjetneje poleti.

Moderni pentatlon od 6. do 8. avgusta SP 2021 (Minsk, Belorusija) naj bi najverjetneje izvedli avgusta oziroma septembra.

Namizni tenis od 25. julija do 7. avgusta SP 2021 (Houston, ZDA) naj bi bil od 17. do 26. junija, EP 2021 (Cluj-Napoca, Romunija) naj bi bil od 28. september do 3. oktobra. Letošnji SP 2020 v Busanu – od 21. do 28. junija – je prestavljen.

Nogomet od 22. julija do 8. avgusta Evropsko prvenstvo in Copa America bosta od 11. junija do 11. julija 2021.

Odbojka od 25. julija do 9. avgusta Naslednji moški SP bo leta 2022 (Rusija), EP 2021 (Češka, Finska, Estonija, Poljska) naj bi bil jeseni. Naslednji ženski SP bo leta 2022 (Nizozemska in Poljska), EP 2021 (Srbija, Hrvaška, Romunija, Bolgarija) naj bi bil avgusta in septembra.

Odbojka na mivki od 25. julija do 8. avgusta SP 2021 (Rim, Italija) naj bi bil od 4. do 8. septembra.

Plavanje od 25. julija do 6. avgusta SP 2021 (Fukuoka, Japonska) naj bi bil od 16. julija do 1. avgusta, EP 2020 (Budimpešta, Madžarska) – od 11. do 24. maja – je odpovedan.

Ragbi 7 od 27. julija do 1. avgusta SP bo prihodnjič leta 2022.

Rokoborba od 2. do 8. avgusta SP 2021 (Oslo, Norveška) naj bi izvedli od 2. do 10. oktobra.

Rokomet od 25. julija do 9. avgusta SP 2021 za moške (Egipt) naj bi bil od 14. od 31. januarja. EP 2020 za ženske (Danska in Norveška) naj bi izvedli od 3. do 20. decembra, SP 2021 za ženske (Španija) pa od 2. do 19. decembra.

Rolkanje od 24. julija do 9. avgusta

Sabljanje od 25. julija do 2. avgusta SP 2021 (Kairo, Egipt) in EP 2021 (Plovdiv, Bolgarija).

Skoki v vodo od 25. julija do 8. avgusta SP 2021 (Fukuoka, Japonska) naj bi bil od 16. julija do 1. avgusta

Softball od 22. do 28. julija SP 2021 (Auckland, Nova Zelandija) naj bi bil od 13. do 23. junija.

Strelstvo od 25. julija do 3. avgusta SP bo naslednjič leta 2022.

Športno plezanje od 4. do 7. avgusta SP 2021 (Moskva, Rusija) naj bi bil od 15. do 22. septembra.

Taekwondo od 25. do 28. julija SP 2021 (Tampere, Finska) naj bi bil od 8. do 12. septembra. EP 2020 bi se moral začeti v Beogradu 1. maja, a je prestavljen.

Tenis od 25. julija do 2. avgusta V drugi polovici julija so na sporedu ATP turnirji v Newportu, Bastadu, Umagu, Kitzbühlu, Hamburgu, Atlanti in Gstaadu, na začetku avgusta v Washingtonu, Cabo San Lucasu in Montrealu. WTA turnir za leto 2021 še ni uradno sprejet, velja pa v tem obdobju pričakovati turnirje v Bukarešti, Lozani, Jurmali, Palermu, San Joseju, Washingtonu in Torontu.

Triatlon od 27. julija do 1. avgusta

Umetnostno plavanje od 3. do 8. avgusta SP 2021 (Fukuoka, Japonska) naj bi bil od 16. julija do 1. avgusta.

Vaterpolo od 25. julija do 9. avgusta SP 2021 (Fukuoka, Japonska) naj bi bil od 16. julija do 1. avgusta.