Tudi paralimpijci pozdravljajo prestavitev iger v Tokiu

Na današnjo odločitev Japonske in Moka o prestavitvi za letos predvidnega največjega športnega tekmovanja za eno leto se je odzval tudi Mednarodni paralimpijski komite (IPC). V krovni svetovni zvezi za šport invalidov so odločitev o prestavitvi na leto 2021 sprejeli z razumevanjem.

Ker sta izvedba olimpijskih in paralimpijskih iger tesno povezani, v zadnjih desetletjih morajo vsi kandidati za gostitelja olimpijskih iger zagotoviti tudi pripravljenost za izvedbo tekmovanja za športnike invalide, je premestitev olimpijskih iger na leto 2021 posledično premaknila tudi paralimpijske. Te bi morale biti po prvotnih načrtih v Tokiu med 25. avgustom in 6. septembrom.

Predsednik IPC Andrew Parsons je v uradnem pojasnilu ob prestavitvi iger dejal, da je bila odločitev pravilna: "Preložitev iger Tokio 2020 kot posledica pandemije covid-19 je absolutno pravilna. Zdravje in življenja morajo biti vedno na prvem mestu. V takšnih časih preprosto ni mogoče izvesti športnih tekmovanj."

Predsednik IPC je še poudaril, da v trenutkih boja proti novemu koronavirusu šport ni v ospredju. "V teh trenutkih je najpomembnejši boj za človeška življenja. Moramo narediti vse, da ustavimo epidemijo. V teh okoliščinah bi bilo nesmiselno, če bi vztrajali, da še naprej sanjamo športne sanje o Tokiu 2020."

V IPC so poudarili, da je bilo pomembno, da so odločitev o prestavitvi sprejeli že zdaj. Tako se bodo lahko vsi udeleženci posvetili stvarem, ki so v teh trenutkih pomembnejše, šport pa bo spet v ospredju naslednje leto.

