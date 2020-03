Takšne zmede in kaosa pa že dolgo ne

Uefa bo morala zaradi novega termina Eura prestaviti nekatere (naj)večje dogodke, načrtovane za leto 2021. Foto: Reuters O tem, kako prestavitev tako velikega športnega dogodka in zajetnega organizacijskega zalogaja potegne cel kup vprašanj in sesuje tekmovalni urnik, je nakazal že primer evropskega prvenstva v nogometu. Ker se je Evropska nogometna zveza (Uefa) odločila, da bo na sporedu leto dni pozneje, takrat pa sta bila na začetku poletja načrtovana dva velika dogodka, evropsko prvenstvo za nogometašice ter evropsko prvenstvo do 21 let, ki bi moralo biti tudi v Sloveniji, so se pojavili določeni zamiki. Omenjeni tekmovanji se bosta prestavili.

A takrat je bilo govora le o nogometu, le o enem športu. Na olimpijskih igrah je takšnih zgodb neprimerno več. To je namreč tekmovanje, na katerem so vsak dan na sporedu boji za odličja v številnih športih, tako individualnih kot ekipnih. S prestavitvijo se je kolesje vprašanj poteka priprav in piljenja form, izvedbe kvalifikacij, nabiranja in samozadostnosti norm, motivacije in organizacijskih ukrepov premaknilo v nepričakovano smer. Nastal je kaos, ki ga bodo morale v obdobju negotovosti, ki jo povzroča pandemija novega koronavirusa, reševati številne krovne športne zveze. Prestavitev olimpijskih iger bo zahtevala ogromen trud in spretnost, da bodo lahko na novo zaživeli tekmovalni urniki velikih tekmovanj.

Pričakovati je treba še dodatne zaplete

Tokio bo prizorišče olimpijskih iger z enoletno zamudo. Foto: Reuters V letu 2021 je napovedanih že toliko velikih tekmovanj, zlasti svetovnih in evropskih prvenstev, številna naj bi bila prav v poletnem obdobju, ki bo po novem rezervirano za prestavljeno izvedbo olimpijskih iger v Tokiu. Zato ne bo manjkalo izzivov, kako kar najbolj elegantno odpraviti nastale težave. Za dodaten zaplet bodo poskrbeli še prestavljeni športni dogodki, ki bi morali biti v teh mesecih, na njih pa bi se med drugim potrjevale tudi olimpijske vozovnice, a so zaradi pandemije koronavirusa, ta se širi po vsem svetu, začasno odpovedani. Možnost, da bi tudi te prestavili za leto dni, po novem bolj ali manj odpade, saj bodo takrat v ospredju olimpijske igre in druga tekmovanja, že napovedana za leto 2021.

Tako je nastal kaos, ki bo odgovornim povzročil še veliko glavobolov, najbolj neposredno pa so prizadeti športniki, saj so se številnim na grob način prekinile sanje o letošnjem naskakovanju na olimpijska odličja. O največjem športnem cilju, za katerega garajo od mladih let in so mu podredili marsikaj. Zdaj bodo morali pot do čim bolj popolnih izvedb v Tokiu 2021 iskati na nov način. In pred tem nastopili tudi na tekmovanjih, ki jih bo treba prestaviti.

Športni koledar kliče po spremembah Luka Janežič, eden najboljših slovenskih atletov, bi moral prihodnje leto nastopiti na svetovnem prvenstvu. Po novem bo tudi na olimpijskih igrah, ki pa časovno sovpadajo z načrtovanim tekmovanjem na tleh ZDA. Foto: Getty Images Pogled na razpredelnico, v kateri je primerjava predvidenega termina na olimpijskih igrah v Tokiu, ki se letos žal ne bo obnesel, bi pa lahko v enaki meri z manjšimi spremembami obveljal prihodnje leto, ter večjih tekmovanj v letu 2021, priča o očitni zagati. Potrebno bo ogromno sprememb, rošad, morda tudi odpovedi tekem. Poraja se več vprašanj, tudi tisto o tem, ali bi bilo sploh smotrno v tako kratkem časovnem obdobju denimo gostiti svetovno ali evropsko prvenstvo, kakšen teden ali dva pozneje pa še olimpijske igre? Kako bi se odzvali športniki in kako bi dozirali priprave v želji za optimalno formo? Bi v želji po boljšem rezultatu na olimpijskih igrah žrtvovali nastop na katerem drugem "sovpadajočem" tekmovanju? Dejstvo je, da bo potrebno veliko popravkov. Denimo pri atletiki, kjer bi moralo biti prihodnje leto svetovno prvenstvo ravno v času olimpijskih iger v Tokiu. Ali pa vodnih športih (plavanje, vaterpolo, skoki v vodo in umetnostno plavanje), kjer je podobna težava? Pa evropskem prvenstvu za dekleta v odbojki ali cestnih kolesarjih, ki bi jih le nekaj dni po nastopu v Tokiu na drugi strani sveta čakalo evropsko prvenstvo? Težava bo nastopila tudi v nogometu, kjer bi mlajše ase, člane olimpijske reprezentance, čakali preizkusi na Japonskem le nekaj tednov po evropskem prvenstvu. Navedli smo le nekaj primerov, ki pričajo o tem, kakšna zmeda in kaos vlada na koledarju športnih prireditev in razporejanja tekmovanj po odločitvi, da se poletne olimpijske igre v deželi vzhajajočega sonca prestavijo za leto dni. Kako pomembno bo zdaj prestavljanje drugih dogodkov, dobro ve Uefa, saj je takoj po odločitvi, kako bo Euro potekal prihodnje poletje, ustanovila še komisijo, zadolženo za usklajevanje urnika tekmovanja pod okriljem evropske krovne zveze.

Primerjava časovnih športov na OI v Tokiu in večjih dogodkov letu 2021: