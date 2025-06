Coventry uradno začela mandat prve predsednice olimpijske družine

Protokol uradnega prehoda v novo olimpijsko obdobje se je zgodil opoldne v Lozani na sedežu Moka. Datum primopredaje ni bil izbran naključno, 23. junija mednarodna olimpijska družina obeležuje olimpijski dan.

Slovesna predaja poslov je potekala v prijetnem vzdušju. Zdaj nekdanji prvi mož Moka Thomas Bach je nekdanjo olimpijsko prvakinjo podpiral pri kandidaturi. Nato jo je vključil v skoraj vse pomembne sestanke od marčevske izvolitve.

Kirsty Coventry je bila 20. marca izvoljena za prvo predsednico Moka v zgodovini. Med rekordno sedmerico kandidatov je bila z 41 leti najmlajša med kandidati in je bila med 144. zasedanjem v grškem Pilosu presenetljivo izvoljena že v prvem krogu. Dvojna olimpijska prvakinja v plavanju je v prvem krogu glasovanja namreč dobila potrebno večino 49 od 97 glasov.

"Zdaj piše zgodovino: gospa Kirsty Coventry"

"Ko sem bila devetletna deklica, si nisem nikoli predstavljala, da bom stala tukaj pred vami in imela priložnost vrniti našemu neverjetnemu gibanju to, kar mi je dalo," je marca po izvolitvi dejala sedemkratna nosilka olimpijskih kolajn.

Foto: Reuters

Postala bo deseta predsednica Moka in prva iz Afrike. Novoizvoljena predsednica je v tem času tudi zapustila vse druge funkcije, ki jih je opravljala.

"V duhu hvaležnosti, zaupanja in veselja predajam ključe Olimpijske hiše gospe Kirsty Coventry, deseti predsednici Mednarodnega olimpijskega komiteja," je dejal Bach, ko je Coventry simbolično predal ključ sedeža poslopja Moka, poročajo mediji, med njimi nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP.

S tem simbolnim dejanjem je uradno prevzela mesto predsednice najbolj vplivne organizacije v svetovnem športu, ki pod svojim okriljem združuje vse olimpijske športe.

"Zdaj piše zgodovino: gospa Kirsty Coventry. Z njeno izvolitvijo ste svetu poslali tudi močno sporočilo: Mok se še naprej razvija," je Bach dejal v svojem govoru. Ta položaj zapušča po 12 letih, vendar bo ostal povezan z Mokom kot častni predsednik.

Foto: Reuters

"Zelo sem hvaležen, ker te poti nisem nikoli prehodil sam. Vaše zaupanje, vaša podpora, vaše prijateljstvo so me nosili skozi moje predsedovanje. To je bila tudi pot prenove gibanja in rasti, ves čas pa smo bili združeni okoli vrednot, ki opredeljujejo naše olimpijsko gibanje," je dejal Nemec, tudi dobri prijatelj slovenskega športa.

Bach, olimpijski prvak v sabljanju leta 1976, je Mok vodil skozi turbulentne čase, ki so vključevali ruski dopinški škandal, pandemijo koronavirusa, vojno v Ukrajini ter zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu.