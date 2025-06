Golob na vrhu Moka izpostavil šport kot slovensko nacionalno odgovornost

Slovenski premier je povabilo na uvodno zasedanje vrha Olympism365 prejel zaradi primera dobre prakse in sodelovanjem med vlado in olimpijskim gibanjem, povečanjem javnih sredstev in financiranju športne infrastrukture.

Ključna sporočila govora predsednika vlade so bila strateška vlaganja v šport in posledično tezo, da uspehi slovenskih športnikov na olimpijskih igrah in drugih mednarodnih tekmovanjih niso naključje, temveč rezultat dolgoletnih in usklajenih vlaganj, delo z mladimi, infrastrukturo in partnerstvo med javnim in športnim sektorjem.

"Tukaj športa ne častimo le zaradi medalj, temveč tudi zaradi njegovega prispevka k družbi, javnemu zdravju, izobraževanju, razvoju in miru," je uvodoma dejal Golob in v nadaljevanju predstavil zgodbo "majhne države z velikim športnim srcem."

"Slovenija je pogosto opisana kot športni narod in na to smo zelo ponosni. A to nismo postali po naključju, saj smo si to zadali kot nacionalno odgovornost. Država že vrsto let podpira šport s premišljenimi in strateškimi naložbami. Od pandemije smo sredstva za trikrat povečali," je nadaljeval premier.

"Ta prizadevanja ne prihajajo od zgoraj navzdol. Temelji na zaupanju in skupnih vrednotah. Šport ni le nacionalna prednostna naloga, je del naše identitete. Ponosno lahko rečem, da so naši športniki najboljši ambasadorji države."

V svojem govoru je med drugim omenil tudi Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Kot je še dodal premier, se ta sistem začne že zelo zgodaj v vrtcih, ki se preko šolskih programov prenese v lokalne javne klube in društva.

"Imamo več kot 6000 društev in zvez. Tretjina otrok je ob koncu osnovne šole registriranih športnikov. Lokalni klubi so pogosto prvi kraj, kjer se otrok ne nauči le teči, igrati, ampak tudi sanjati. Naši največji globalni športniki, kot sta Tadej Pogačar ali Luka Dončić, ali zlati olimpijki, kot sta Janja Garnbret ali Tina Maze, vsi so začeli v majhnih lokalnih klubih. Zelo smo ponosni, da so to javni in ne zasebni klubi, samo tako smo lahko inkluzivni," je pojasnil Golob.

"Rezultati govorijo sami zase. Slovenija ni med najboljšimi le po številu olimpijskih medalj na prebivalca, temveč smo med boljšimi tudi v raznolikosti športov."

Šport dostopen vsem

V Sloveniji je šport dostopen vsem. "Več kot 60-odstotkov prebivalstva se redno ukvarja s telesno dejavnostjo. Od planinskih poti, mestnih kolesarskih stez do vrhunskih športnih dvoran in objektov, vlagamo v vsem dostopno javno infrastrukturo. Gradimo za dostop in ker šport krepi strukturo naše skupnosti."

V svojem govoru se je zahvalil tudi predsedniku Evropske nogometne zveze Aleksandru Čeferinu, ki je slovenski glas prenesel v globalno športno družino, in predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije Franju Bobincu, s katerim je izpostavil odlično sodelovanje. Dvodnevnega zasedanja v Lozani se je udeležil tudi Bobinac skupaj z direktorjem sektorja za šport pri OKS Blažem Perkom.

Kirsty Coventry Foto: Reuters

Za konec se je Golob dotaknil še športa in miru, kjer je poudarek namenil ekipi beguncev in palestinskim športnikov, ki so nastopili na OI v Parizu, predstavljali dostojanstvo in tekmovali v okoliščinah, ki si jih mnogi ne morejo predstavljati.

Ob robu vrha, ki se ga je udeležilo 250 predstavnikov iz 100 organizacij, se je premier bilateralno srečal z Bachom in novoizvoljeno predsednico Moka Kirsty Coventry, z evropskim komisarjem za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glennom Micallefom in generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanom Ghebreyesusom.

Olympism365 je sicer Mokova strategija za krepitev vloge športa kot pomembnega deležnika pri trajnostnih razvojnih ciljih Združenih narodov. Glavne smernice tega so med drugim zagotoviti, da ima čim več ljudi iz različnih okolij dobrobit od udeležbe v športnih programih skupnosti in zagotoviti družbeno prepoznavo vrednot in ključnih storitev, zagotovljenih od varnih, vključujočih in trajnostnih športnih organizacij v skupnosti.