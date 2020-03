Preobrat: Japonska predlaga prestavitev olimpijskih iger v Tokiu za eno leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Abe je dejal, da olimpijskih iger letos ne morejo organizirati v pravšnji meri, saj po svetu vlada pandemija koronavirusa. Predsednik vlade se je pogovarjal s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomasom Bachom, potem ko je vodstvo MOK podalo stališče, da se bodo o usodi olimpijskih iger odločili v prihodnjih štirih tednih.

Še pred dnevi so vse strani imele skupno izhodišče, da ne ne želijo prestavljati olimpijskih iger v Tokiu. A se je zdaj zgodba obrnila. Na Japonskem želijo igre prestaviti ne letos 2021.

"Verjamem, da je za ljudi, športnike, trenerje, delavce in navijače to šokantno, vendar je bila ta odločitev edino pravilna in ji moramo slediti," je pozdravil potezo japonskega stanovskega kolega kanadski predsednik vlade Justin Trudeau.

Vrh svetovne atletike, olimpijski komiteji Slovenije, Brazilije in Nemčije, kakor tudi ameriška plavalna zveza in še drugi so izrazili svoje mnenje o prestavitvi olimpijskih iger. Športniki se v teh kriznih časih, ki vladajo v svetu, ne morejo normalno pripravljati na dogodek, ki za marsikoga predstavlja vrhunec kariere.

Igre iz tega stališča ne bi bile pravične, saj zaradi koronavirusa v državah udeleženk vladajo različna omejitve glede gibanja.

