OI 2020 bodo postale OI 2021, pravi član MOK

"Olimpijske igre v Tokiu bodo prestavljene na leto 2021," je v intervjuju za USA Today povedal član Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Dick Pound in dodal, da bo odločitev padla prej kot v štirih tednih, kot so včeraj napovedali pri MOK.

"Glede na informacije, ki jih imamo, je to, da bodo letošnje olimpijske igre prestavljene, že odločeno," je povedal Dick Pound. Povedal je še, da bodo igre do nadaljnjega prestavljene na prihodnje leto, ob tem pa dodal, da se 24. julija letos, ko naj bi se v Tokiu začel največji športni spektakel, igre zagotovo ne bodo začele.

Informacije so za zdaj neuradne, nanje pa so se že odzvali tudi pri MOK. "Pravica vsakega člana MOK je, da odločitve, ki smo jih sprejeli včeraj, interpretira tako, kot hoče," je povedal tiskovni predstavnik odbora Mark Adams.

Pri MOK so sicer včeraj sporočili, da se bodo v roku štirih tednov odločili, kaj storiti z olimpijskimi igrami v Tokiu. Omenili so še, da je med scenariji tudi preložitev. Edina možnost, ki so jo do zdaj izključili, je odpoved iger.