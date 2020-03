Z glavo skozi zid siliti na olimpijske igre ali počakati na lepše čase? #anketa

Štiri mesece pred predvidenim začetkom poletnih olimpijskih iger v Tokiu je usoda tekmovanja pod petimi krogi pod velikim vprašajem. Situacija je neprijetna, negotovost pa odpira številna vprašanja. Kaj o trenutni situaciji, ki jo v celoti kroji Covid-19, pravijo nekateri slovenskimi športniki, ki so si že prislužili olimpijsko vozovnico oz. so bili pred koronakrizo tik pred tem.

Slovenska olimpijska reprezentanca za poletne igre v Tokiu ima trenutno 24 kvot za nastop na igrah. Prav v teh dneh in prihodnjih tednih bi morale potekati olimpijske kvalifikacije v različnih športih, a športni svet zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa miruje. In bo še nekaj časa.

Pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS), ki je odločno za prestavitev iger, so pričakovali, da se bo število kvot v posamičnih športih dvignilo na 40 ali 50, če bi bili uspešni še moška rokometna in košarkarska reprezentanca, pa bi na Japonskem lahko spremljali več kot 70 slovenskih športnikov.

Nekaj športnikov, ki so si že zagotovili olimpijski nastop v Tokiu, pa tudi tistih, ki bi olimpijsko vozovnico lovili v kvalifikacijah, smo povprašali, kako gledajo na trenutni položaj in kako je v teh dneh videti njihov trenažni proces.

1. Menite, da bi morali letošnje olimpijske igre prestaviti?

2. Zakaj da oziroma zakaj ne?

3. Kako gledate na odnos Moka, ki za zdaj vztraja pri izvedbi olimpijskih iger? Se vam zdi ustrezen, glede na to, da športniki, še posebej v trenutnem položaju, po svetu nimate enakih pogojev za treninge?

4. Kako trenirate v času izolacije?

Maja Mihalinec, atletinja

"Za športnike bi bilo dobro, da se odločitev sprejme čim prej, da lahko svoj proces treninga in tempiranje forme ustrezno prilagodimo, dokler je še čas," pravi atletinja Maja Mihalinec. Foto: Reuters "Verjamem, da se pri Moku nastale situacije dobro zavedajo in da bodo naredili tisto, kar bo v najboljše za športnike in vse vpletene. Jaz si želim, da bi OI izpeljali še letos. Če jih v predvidenem terminu ne bo mogoče varno izpeljati, pa naj se prestavijo vsaj na kasnejši termin, na primer letošnji september. Situacijo je težko predvideti, ker je do iger še nekaj časa, a za športnike bi bilo dobro, da se odločitev sprejme čim prej, da lahko svoj proces treninga in tempiranje forme ustrezno prilagodimo, dokler je še čas.

Nekomu, ki ni vpleten v proces priprave na OI, je morda preprosto reči, da bi OI morale prestaviti ali celo odpovedati, ampak športniki se za ta nastop pripravljamo vse življenje. Treningi so pogosto razporejeni v 'olimpijskih ciklih', da smo v sezoni, ko so na sporedu OI, v najboljši formi. Zdaj smo praktično že tu, in ko si enkrat tako visoko, tako globoko v olimpijskem ciklusu, je to pripravljenost in treninge težko vleči še eno ali celo dve leti. Psihično in fizično. Po olimpijskem ciklusu je ponavadi čas za vsaj malo premora, počitek in pripravo za nadaljnje podvige.

Če smo iskreni, športniki po svetu nikoli nimamo enakih pogojev za trening. Največ pripomb na to temo sem do zdaj zasledila ravno od športnikov iz držav, za katere se ve, da imajo sicer najboljše pogoje, najnovejše objekte in odlično podporo. V tem obdobju nas ima velika večina težave in primorani smo v improviziranje. Seveda pa ni prav, da športniki zaradi treninga in priprav na OI tvegamo svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih. To je na prvem mestu. Želela bi si, da bi nam pristojni zagotovili pogoje za varen trening v tem obdobju. V nekaterih državah so to za športnike, ki se pripravljajo na OI, že storili.

Improviziramo. Za zdaj mi dobro uspeva trenirati po zadanem programu za to obdobje. Atleti imamo srečo, da lahko treniramo sami, tudi v naravi, dokler nam je vreme naklonjeno. Še pravočasno nam je uspelo zagotoviti nekaj uteži in fitnes opremo, da lahko opravljamo tudi trening moči. V moji ekipi sicer že nekaj časa treniramo ločeno in se držimo strogih pravil."

Tjaša Oder, plavalka

25-letna Ravenčanka si je že pred časom zagotovila olimpijski nastop na 1.500 metrov prosto. V Tokiu bi morala nastopiti na svojih tretjih olimpijskih igrah. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Glede na trenutni položaj se odpoved zdi še najbolj smiselna. Olimpijske igre so za večino športnikov najvišji cilj kariere.

Glede na trenutni položaj nimamo vsi enakih možnosti za trening, zato na olimpijskih igrah ne bomo vsi enako pripravljeni. Če pogledamo zgolj plavanje, 14 dni ali še več pomeni skoraj dva meseca brez treninga. Stik z vodo je za nas najpomembnejši, saj že pri enem dnevu brez vode izgubiš občutek.

Mislim, da se Mok trenutno zanaša samo na to, da bo čez štiri mesece pandemija za nami, kar pa je vprašljivo. Kar zadeva športnike, menim, da večina upa, da bodo olimpijske igre prestavili.

Športniki, ki trenutno ne moremo trenirati, bomo zagotovo podprli prestavitev iger. Le malo je takšnih, ki imajo zdaj možnost treniranja. Ti so v veliki prednosti. Za športnike so meseci pred olimpijskimi igrami najpomembnejši. Seveda pa razumem tudi stisko organizatorjev, ki so v pripravo vložili enormne količine sredstev. Kljub temu mislim, da morajo biti pri odločitvi na prvem mestu športniki.

Pretekli ponedeljek bi morala odpotovati na višinske priprave v Turčijo. Zaradi bolezni covid-19 nismo šli, zato ostajam v domačem okolju, ki nima odprtega bazena. Zjutraj in zvečer treniram na suhem. To vključuje telovadbo in vlečenje gum. Grem tudi na zrak, v gore, kolesarim in tečem.

Bazen je za pripravo plavalcev nujen, zato vem, da bomo v času izolacije izgubili veliko kondicije in tudi občutka. Če v bazenu ne bomo mogli trenirati še več mesecev, se bomo plavati učili skoraj na novo. Negotovost name zelo močno vpliva. Ponavadi imam začrtano vse. Športniki smo vajeni, da imamo datume velikih tekmovanj določene vnaprej. Veliko tekmovanj je odpovedanih in ne vemo, kje se bomo lahko pred igrami še preizkusili, zato je to za nas dodaten pritisk, a vpliva na to nimam, zato poskušam ohraniti hladno glavo."

Darko Jorgić, namiznoteniški igralec

​​​​​​​Darko Jorgić (na fotografiji), Bojan Tokič in Deni Kožul so si januarja v Gondomarju priigrali olimpijsko kvoto v ekipni konkurenci in posledično dve kvoti v posamezni konkurenci. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Menim, da bi bilo zelo pametno prestaviti olimpijske igre. Preveč tvegano bi bilo za vse, ki potujejo v Tokio, saj se lahko virus spet razširi in znova okuži veliko ljudi.

Mislim, da gre za politične interese. Menim, da so olimpijske igre trenutno preveč tvegane za vse športnike, pa tudi pogoji niso enaki. Če pogledamo le Azijo, tam že lahko trenirajo, v Evropi pa se je položaj šele 'zakuhal' in posledično ne moremo trenirati. Mislim, da bi jih bilo najpametneje prestaviti na leto 2021, da se bodo lahko vsi športniki pripravili v kolikor toliko enakih pogojih.

Trenutno sem doma v Hrastniku in treniram, kolikor se da. Predvsem se posvečam fizični pripravljenosti in poskušam teči v hribih, kjer ni veliko ljudi, v dvorani pa ne smemo trenirati. To je za nas velik udarec, saj v našem športu povsem izgubiš občutek, že če si tri dni brez treninga, kaj šele več. Ko se je še dalo, sem treniral z Bojanom Tokičem in trenerjem Jožetom Urhom.

Negotovost glede iger name ne vpliva preveč, me pa malce skrbi to, kako se bom lahko pripravil igralno, če jih ne bodo prestavili. Pomembno je, da ohranimo mirno in hladno glavo in na vse gledamo pozitivno, kolikor se da."

Maruša Mišmaš Zrimšek, atletinja

"Razumem, da je to zelo težka odločitev, saj je prestavitev največjega dogodka na svetu le nekaj mesecev pred izvedbo zelo zahtevna," pravi atletinja Maruša Mišmaš Foto: Peter Kastelic/AZS "Mislim, da bi morali olimpijske igre prestaviti. Trenutno še ne vemo, kako se bo pandemija razvijala in kdaj se bo stanje umirilo. Tudi če se bo stanje do poletja umirilo, športniki po svetu trenutno nimamo enakih pogojev za treninge.

Ponekod velja popolna karantena in športniki sploh ne morejo trenirati, ponekod lahko trenirajo dokaj običajno. Poleg tega se mora večina športnikov na olimpijske igre še kvalificirati, kar pa zagotovo ne bo moglo potekati kot ponavadi in pravično.

Mislim, da bi moral Mok čim prej določiti nov datum olimpijskih iger, da se lahko športniki umirimo in naredimo nov načrt.

Razumem pa, da je to zelo težka odločitev, saj je prestavitev največjega dogodka na svetu le nekaj mesecev pred izvedbo zelo zahtevna.

Kot tekačica nimam toliko težav. Treniram lahko tudi sama doma. Seveda ni idealno, ampak se prilagajam. Namesto fitnesa delam prilagojene vaje za moč doma, imam pa tudi tekaško stezo, tako da lahko tečem notri.

Problem pa je, ker ravno v tem trenutku odpravljam manjšo poškodbo. V teh razmerah seveda ne morem hoditi na fizioterapijo in ne morem trenirati v bazenu, a v tem trenutku moja poškodba ni tako pomembna. Na prvem mestu je, da čim bolj zajezimo virus in zavarujemo zdravje vseh ljudi."

Žan Luka Zelko, jadralec

"V tem trenutku bi se pripravljali na tekmo v Palmi de Mallorci, namesto tega pa smo v karanteni," pravi Žan Luka Zelko. Foto: osebni arhiv "Mislim, da bi bilo edino pravilno, da se igre prestavijo na prihodnje leto. Verjamem, da se večina športnikov veseli olimpijskih iger in da so to njihove sanje. Seveda pa si mnogi želijo dobre uvrstitve, ne samo udeležbe. V teh časih pa je zelo težko biti povsem osredotočen na treninge in tempiranje forme do olimpijskih iger.

To vidim že v svojem primeru, saj sem iz Maribora, kjer na žalost nikjer ne morem jadrati.

V načrtu sem imel treninge po vsej Evropi. Prav v tem trenutku bi se pripravljali na tekmo v Palmi de Mallorci, namesto tega pa smo v karanteni. Vsekakor menim, da je zdravje na prvem mestu.

Menim, da odnos Moka ni ustrezen. Pogovarjal sem se še z drugimi športniki, ki so se prav tako že kvalificirali na olimpijske igre, in večina se strinja z mojim mišljenjem.

Tudi treningi so omejeni. Na srečo se še vseeno lahko odpravim v naravo in na kolo, a večino treningov vseeno opravljam doma. Mislim, da imamo vsi, ne samo športniki, zdaj čas, da se posvetimo sebi in spremenimo kakšno navado. Iz tega razloga sva s prijateljem ustanovila svoj kanal na YouTubu Treniraj doma, ostani doma in profil Trenirajdoma na Instagramu. Prek teh družbenih omrežij želiva prebuditi športni duh v teh težkih časih."

Mia Krampl, plezalka

Mia Krampl se je v zadnjih dneh pripravljala na prizorišču iger, v Tokiu. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Vse je odvisno od tega, kako se bo situacija razvila. Seveda si želim olimpijskih iger, a če to ogroža zdravje športnikov, bi bilo treba dobro premisliti.

Problem je tudi, da mora veliko športnikov trenirati doma oziroma sploh ne morejo trenirati, medtem ko ponekod tega problema sploh nimajo. To vsekakor ovira njihovo pripravo na olimpijske igre.

Kar zadeva odločite Mednarodnega olimpijskega komiteja, mislim, da je to njihova odločitev. Verjetno imajo dober razlog za to in ne morem jih obsojati, saj še sama ne vem, kaj bi bilo prav.

Trenutno sem v Tokiu, kjer življenje poteka skoraj nemoteno. Skoraj vsi plezalni centri so odprti, tako da sem lahko zelo vesela, da sem tukaj, saj imam boljše pogoje za treniranje, kot če bi bila zaprta doma."

Tina Mrak, jadralka

"Smo v nekem čakajočem stanju ki je zelo naporno," pravi Tina Mrak. Foto: Uros Kekus Kleva Photography "​​​​​​​Vsa štiri leta smo trdo delali in trenirali ter formo tempirali za julija letos, zdaj pa je situacija res kritična in pomembno je, da najprej poskrbimo za svoje zdravje. Športniki iz različnih držav nimamo enakih možnosti za treninge oziroma so ti čisto onemogočeni glede na to, koliko bi morali trenirati v tem obdobju.

Menim da bi bilo dobro igre prestaviti za kakšen mesec, vsaj bolj v jesen, če ne v leto 2021.

Mislim da bi moral Mok končno odločitev sprejeti čim prej, tako bi se tudi športniki lahko bolje organizirali. Tako pa smo v nekem čakajočem stanju, ki je zelo naporno, hkrati pa moramo trenirati, kolikor lahko.

Trenutno treniramo po prilagojenem programu. Večinoma doma z rekviziti, ki jih imamo na razpolago, in lastno težo. Če je mogoče, v naravi opravimo tudi kakšen tek in kolesarjenje."

Veronika Macarol, jadralka

"Iskreno si želim, da bi olimpijske igre potekale po programu. Trdo sva delali ves olimpijski cikel in ne predstavljam si, da bi bile igre na sporedu šele čez dobro leto.

Trenutno situacija nikakor ni prijetna, vendar nas od olimpijskih iger ločijo še štirje meseci. Če se bo položaj v kratkem izboljšal, mislim, da bi se igre vseeno dalo izpeljati. Če se položaj ne bo izboljšal tako hitro, bi jih lahko prestavili za kakšen mesec.

Kar zadeva odločitev Moka, mislim, da je zanjo še prezgodaj.

Za športnike seveda ni prijetno, vendar se vsi trudimo po najboljših močeh, da še vedno treniramo in ostanemo zdravi. Doma imam veliko pripomočkov za treniranje, tako da dober trening lahko opravim tudi doma. Moj kondicijski trener mi je že takoj rekel, naj si kupim določene pripomočke za vadbo, ki jo bom lahko izvajala tudi na prostem."

Živa Dvoršak, strelka

Najboljša slovenska strelka in dvakratna olimpijka Živa Dvoršak ni le v negotovosti zaradi lovljenja norme, temveč predvsem zaradi vprašajev, ki krožijo okrog petih olimpijskih krogov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "​​​​​​​V času, ko smo v karanteni, je zame največja težava predvsem to, da športniki ne vemo, pri čem smo.

Če bi nekdo dejal, da se bodo olimpijske igre zanesljivo odvile, bi bila odločitev, ali se jih bomo udeležili ali ne, na nas. Če bi igre prestavili na oktober 2020 ali pa julij 2021, bi se osredotočali na ta termin. Zdaj pa …

Športniku se je zelo težko odločiti, na kakšen način se lotiti priprav.

Če se omejim zgolj na vaše vprašanje, bi dejala, da bi bila zaradi nepredvidljivosti virusa prestavitev najbolj logična odločitev. Več kot očitno je namreč, da bo 14-dnevna karantena premalo za zajezitev širitve virusa.

Prav gotovo so danes pogoji za delo na različnih koncih sveta zelo različni. Vse skupaj se razlikuje tudi od športa do športa. Ne predstavljam si, kako lahko trenira plavalec. Za vse pa je verjetno največja težava ohranjanje osredotočenosti in motivacije. Na koncu dneva športnik pravzaprav ne ve, na kaj se pripravlja.

Strelcem je nekoliko lažje. Jaz sem se ob izolaciji polno 'oborožila'. Pred desetimi dnevi so nam zaprli strelišče.

Sprva sem si vzela deset prostih dni, saj sem premor v marcu načrtovala že pred tem. Zdaj se moram lotiti treningov. Konkretno za svetovni pokal, ki bi moral potekati 4. maja, a je veliko vprašanje, ali se bo to res zgodilo.

Kako treniram? Imam celotno opremo, ki mi omogoča 'suhi trening'. Gre za vadbo položaja, trening notranjega stava. V prihodnje pa bom lahko trenirala s pomočjo računalniškega sistema, ki omogoča simulacijo."

Ivan Trajković, taekwondoist

Ivan Trajković meni, da bi igre morali prestaviti. "Vem, da ne bom optimalno pripravljen, vem pa tudi, da pripravljeni ne bodo niti preostali športniki, če bi se olimpijske igre začele v normalnem terminu." Foto: Simon Kavčič ​​​​​​​"Mislim, da bi bilo najboljše, da bi se olimpijske igre prestavile, ker prav zdaj, kolikor spremljam, se v Aziji situacija sicer že malo umirja, na Kitajskem je že peti dan brez nove okužbe, ali nekaj takšnega, je pa še vedno kriza v svetu velika in športniki enostavno nimamo pogojev, da bi se lahko pripravljali.

Sam skrbim za svojo fizično kondicijo kolikor lahko, a je pri taekwondoju tako, da potrebujem veliko sparingov, veliko tekem, ki pa zdaj jasno niso opcija.

Vem, da ne bom optimalno pripravljen, vem pa tudi, da pripravljeni ne bodo niti preostali športniki, če bi se olimpijske igre začele v normalnem terminu.

Zato menim, da bi bila prestavitev najboljša možnost. Ali je to za par mesecev ali za eno leto, bodo odločili odgovorni. Odpovedi pa nisem naklonjen.

Prestavitev je v interesu športnikov, če pa so tu še drugi interesi, pa ne vem. Če realno pogledamo, olimpijske igre sicer že dolgo niso samo tekmovanje športnikov ampak so velik medijski dogodek, pa tudi posel, v katerem se obrne ogromno denarja. Verjamem, da obstajajo veliki pritiski na Mok, ampak ta bi moral vselej delati v dobrobit športnikov in verjamem, da se bodo na koncu odločili pravilno.

Kar zadeva treninga, sem si doma v garaži izdela manjši fitnes, v naravo grem kolikor pač lahko, glede na navodila vlade. Grem teči v gozd, ki ga imam blizu, malo improviziram.

Ne morem pa zdaj samo ležati doma, to bi bila katastrofa. Počutim se sicer v redu, do teh omejitev gibanja je vse potekalo odlično. Za fizično pripravljenost bom že poskrbel, a ta ni vse. Taekwondoja ne morem delati sam. Kako vrečo sicer brcam, a to ni to. To niti približno ni priprava, ki smo si jo začrtali v začetku leta, ko smo postavili načrt za olimpijske igre.

Zdaj stoji večina sveta, verjamem, da nekateri športniki lahko trenirajo bolj normalno, a teh je malo. Nimam kaj, sekirati se zdaj nima smisla. Mok bo že pravi čas povedal, kaj bo z igrami, verjamem, da nas bodo obvestili pravočasno, nato se bomo poskušali pripraviti po najboljših močeh.

V teh trenutkih, pa je najpomembnejše zdravje, ne le naše, temveč tudi zdravje drugih.