Se obeta prestavitev olimpijskih iger? Japonski premier prvič o tej možnosti.

Medtem, ko je japonska politika doslej poudarjala, da je prezgodaj za kakršnekoli napovedi v zvezi z igrami, ki so na sporedu konec julija in v začetku avgusta, je Abe glede na razvoj dogodkov konec tedna in vse večji pritisk s strani nacionalnih olimpijskih komitejev in mednarodnih športnih zvez, da se igre vendarle prestavijo, danes potrdil tudi to možnost.

Odpoved iger zanj še vedno ne pride v poštev.

"Glede na vse okoliščine bo igre težko izvesti, zato se bomo morali odločiti o prestavitvi, pri vseh odločitvah pa mora biti na prvem mestu zdravje športnikov," je dejal Abe. Ta dodaja, da bo končna odločitev odvisna od Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok).

V Moku so že v nedeljo po telefonski konferenci izvršnega odbora napovedali, da se bo o morebitni prestavitvi iger odločil v štirih tednih. Pri tem so izključili možnost popolne odpovedi iger. Seveda pa se je Mok moral odzvati na vse pogostejše zahteve športnikov in športnih organizacij po prestavitvi.

