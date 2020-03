Zaradi koronavirusa je konec sveta odložen #video

Petkovi podnebni protesti, ki jih je sprožila Greta Thunberg, so se zaradi koronavirusa preselili na medmrežje.

"Odrasli pravijo: dolžni smo dajati upanje naši mladini. Toda jaz nočem vašega upanja. Nočem, da ste polni upanja. Hočem, da ste panični. Hočem, da občutite strah, ki ga jaz občutim vsak dan. In potem hočem, da delujete. Hočem, da se obnašate tako, kot da ste v krizi. Hočem, da se obnašate tako, kot da vam gori hiša. Kajti tudi v resnici gori."

Še lani so bili vročinski valovi znamenje nevarnega globalnega segrevanja, letos pa ljudje nestrpno pričakujejo čim toplejše vreme, ker upajo, da bo vročina uničila viruse. Foto: Reuters

To je del govora, ki ga je imela švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg 21. januarja letos na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu. To so bili časi, ko je bila švedska najstnica, ki je apokaliptično svarila pred hitro bližajočo se podnebno katastrofo, ena od glavnih medijskih tem. S svojimi stavkami za podnebje, ki jih je začela poleti 2018 v domačem Stockholmu, je skoraj čez noč postala mednarodna ekološka zvezdnica. Greti je sledilo vse več mladih, ki so se zbirali na tako imenovanih petkovih shodih za prihodnosti (Fridays for future). Vse bolj so njenim napovedim, da podnebne spremembe ogrožajo človeštvo, verjeli tudi politiki. Ne vsi, njen goreči nasprotnik je, na primer, ameriški predsednik Donald Trump.

Podnebna aktivistka Greta Thunberg je bila zvezda leta 2019, toda leto 2020 bo leto koronavirusa. Foto: Reuters

Tik pred podnebnim koncem človeštva

Najskrajnejše napovedi njenih sledilcev so, da nam zmanjkuje časa, da smo tako rekoč tik pred koncem človeštva, če ne bomo zmanjšali izpustov ogljikovega dioksida. To pa bomo med drugim storili tudi tako, da bomo jedli manj mesa, se nehali voziti z avtomobili na bencin in dizel ter zmanjšali potovanja z letali. S svojo priljubljenostjo je Greta lani spomladi pomagala zelenim strankam, da so dosegle velik uspeh na evropskih volitvah. Vzpon nemških Zelenih v javnomnenjskih anketah ter velik uspeh avstrijskih Zelenih na lanskih septembrskih predčasnih volitvah sta tudi zasluga Grete in njenih podnebnih apokaliptičnih svaril.

Skrivnostne pljučnice v Wuhanu

Toda decembra lani (po nekaterih podatkih pa že novembra) so začeli v kitajskem 11-milijonskem mestu Wuhan ljudje obolevati za nenavadnimi primeri pljučnic. Ta skrivnostna oziroma atipična pljučnica, kot so ji takrat še rekli, se je hitro širila med ljudmi in kmalu je bilo v Wuhanu uradno že nekaj deset okuženih ljudi. Sedmega januarja letos je v svet prišla novica, da so kot povzročitelja skrivnostnih pljučnic identificirali novi virus, ki spada v skupino koronavirusov. Ta je pozneje dobil uradno ime sars-cov-2, bolezen, ki jo povzroča, pa je dobila ime koronavirusna bolezen 19 (covid-19). 11. januarja je po uradnih podatkih zaradi novega koronavirusa umrl prvi človek. Na Kitajskem je bilo vse več okuženih, naraščalo je tudi število mrtvih, ubijalski virus se je zlasti s potniki iz Wuhana začel širiti tudi v druge države.

Greta Thunberg je želela, da bi ljudje postali panični in se obnašali, kot da jim gori hiša. Ljudje so v zadnjih tednih res postali panični in dobesedno izropali trgovine, a ne zaradi strahu pred podnebno apokalipso, ampak zaradi koronavirusa. Foto: Reuters

23. januarja, torej dva dneva po tem, ko je Greta v Davosu govorila o tem, da je zaradi podnebnih sprememb hiša v plamenih in da morajo biti zato ljudje panični, so kitajske oblasti, ki so nekaj časa poskušale prikrivati epidemijo novega virusa, zaprle Wuhan v karanteno in ga odrezale od sveta, saj so prekinile vse letalske in železniške povezave. Tega dne je Svetovna zdravstvena organizacija še trdila, da novi koronavirus ne predstavlja grožnje svetovnemu javnemu zdravju. Toda število okužb in smrtnih primerov je hitro naraščalo, kmalu je bilo na Kitajskem v karanteni že skoraj 60 milijonov ljudi. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je konec januarja razglasila, da novi koronavirus predstavlja grožnjo svetovnemu javnemu zdravju.

Greta v Bristolu, Lombardija postaja evropski Wuhan

Kljub temu je večina ljudi v Evropi in Severni Ameriki še vedno mislila, da je to zgolj nekakšna kitajska zgodba. Toda sredi februarja je začelo nastajati novo žarišče covid-19 v Lombardiji. Takrat se še ni vedelo, kako strahotne razsežnosti bo dobila ta epidemija v sosednji Italiji. Tudi v večini Evrope je vse teklo še po starem. A kljub temu je že februarja zgodba o novem koronavirusu medijsko zasenčila Greto in njen podnebni aktivizem. Greta je sicer imela 28. februarja v Bristolu govor pred 25 tisoč privrženci, večinoma dijaki, ki so "špricali" pouk, da so sodelovali na shodu.

Če so podnebni aktivisti zahtevali, da se človeštvo čim bolj odreče plastičnim izdelkom (od plastičnih vrečk do plastičnih slamic), je zdaj plastika postala zaščita pred širjenjem ubijalskega virusa. Foto: Reuters

Greta je v Bristolu med drugim dejala: "Ne bomo se pustili utišati, ker mi smo sprememba in sprememba prihaja, pa če to vi hočete ali ne. Nujne ukrepe so popolnoma ignorirali politiki, mediji in vsi, ki imajo moč. Pravzaprav se ni nič storilo, da bi se zaustavila kriza, kljub vsem lepim besedam in obljubam naših izvoljenih politikov. Kaj ste naredili v tem ključnem času? Ne bom se pustila utišati, ko je svet v plamenih." A to so bile besede, ki so iz dneva v dan dobivale manj odmeva. Vse več ljudi je sicer postajalo paničnih in se obnašalo, kot da bi jim gorela hiša. Toda ne zaradi podnebnih sprememb, kot bi si želela Greta, ampak zaradi strahu pred novim koronavirusom.

Prepovedi končajo podnebne stavke

Ljudje so izpraznili trgovine, v nakupovalni mrzlici grabili testenine, moko, sladkor, olje in druga živila s trgovskih polic ter se skoraj pretepali zaradi toaletnega papirja. Glavna misel je postala, kako kupiti dovolj razkužil in zaščitnih mask. Ne zato, da bi jih zaščitile pred onesnaženim zrakom, ampak pred ubijalskim virusom. Greto je sicer 5. marca predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen povabila na sestanek z okoljskimi ministri EU, kjer je švedska najstnica spet oštevala politike in govorila o tem, da se odlaša z gašenjem goreče hiše. A zdi se, da so bile te besede vsaj začasni Gretin labodji spev.

Strah pred novim koronavirusom pa je nehote izpolnil eno od zahtev podnebnih aktivistov - zmanjšanje potovanj z letali. Letalski promet je tarča podnebnih aktivistov, ker prispeva okoli dva odstotka vseh svetovnih izpustov ogljikovega dioksida. Foto: Reuters

Prepovedi množičnih zborovanj, ki bi lahko širila okužbe z novim koronavirusom, so tudi končale petkove shode proti podnebnim spremembam. V petek, 13. marca, tako ni bilo množičnega shoda oziroma podnebne stavke mladih v bavarski prestolnici München. Verjetno bo odpadla tudi svetovna podnebna stavka, ki je načrtovana za konec aprila. Podnebne stavke so se zdaj preselile na splet, kjer mladi objavljalo fotografije, a to je za zdaj le slab nadomestek za shode. Glede na to, da se šole zaradi novega koronavirusa zapirajo, je tudi petkovo izostajanje od pouka postalo nesmiselno.

Želje po vročem poletju

Sovražnik človeštva številka ena zdaj niso več podnebne spremembe, ampak nevidni sovražnik, ki se širi z nesluteno hitrostjo. Še več, če je bilo vrste let veliko besed o nevarnem globalnem segrevanju, si zdaj ljudje v strahu pred virusom čim prej želijo čim višje temperature, ki bi zavrle širjenje okužb. So pa po drugi strani nekateri ukrepi pred širjenjem virusa nehote tudi usklajeni z zahtevami po manjših izpustih ogljikovega dioksida. Tako je strah pred širjenjem okužb povzročil velik upad letalskega potniškega prometa.