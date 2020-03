Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Bolnišnice so zadnji teden prenatrpane. Dobesedno pokajo po šivih. Ni več prostora oziroma postelj za intenzivno nego," je za oddajo Planet 18 na Planetu povedala slovenska manekenka Nina Kohne.

"Kdor resnično potrebuje respirator oziroma intenzivno nego mora biti bitko s časom, če se bo sprostila kakšna postelja, torej ali bo nekdo umrl ali ozdravel," je še dejala Kohnetova in nadaljevala, da si ne more predstavljati stisko ljudi, ki delajo v bolnišnicah, in stisko pacientov, ki bodisi čakajo na ozdravitev ali smrt.