Zakaj je v Italiji toliko umrlih in kdo so #video

V Italiji je zaradi novega koronavirusa umrlo že tri tisoč ljudi, v povprečju so bili stari skoraj 80 let in imeli predhodne zdravstvene težave. Študije sicer ocenjujejo, da je okuženih pri naših zahodnih sosedih veliko več, zato bo tudi smrtnost na koncu precej nižja od te, ki se kaže danes.

V Italiji so okužbo z novim koronavirusom do včeraj potrdili pri več kot 35 tisoč testiranih, skoraj tri tisoč ljudi je umrlo. Samo v zadnjih 24 urah je življenje zaradi virusa izgubilo 475 ljudi, kar je največ v enem dnevu. Pri tem so italijanske oblasti objavile podrobnejše podatke o umrlih.

Polovica umrlih je imela tri ali več bolezni

Več kot 99 odstotkov umrlih je imelo vsaj eno bolezen, kaže študija italijanskih zdravstvenih oblasti. Le tri žrtve oziroma 0,8 odstotka vseh umrlih ni imelo nobenih predhodnih zdravstvenih težav. Skoraj polovica umrlih (48,5 odstotka) je imelo tri ali več bolezni, dobra četrtina (25,6 odstotka) je imelo dve bolezni, 25,1 odstotka pa eno predhodno bolezen.

Umrli v povprečju stari skoraj 80 let

Večina žrtev (75 odstotkov) se je borila z visokim krvnim pritiskom, 35 odstotkov jih je imelo sladkorno bolezen, tretjina pa je imela težave zaradi srčno-žilnih bolezni. Žrtve so bile v povprečju stare 79,5 leta, kaže študija, ki so jo opravili. Povprečna starost okuženih je sicer 63 let. Bitko z virusom je izgubilo tudi 17 ljudi pod 50. letom ter pet ljudi pod 40. letom, ki pa so imeli že predhodne resne zdravstvene težave.

Okuženih precej več, smrtnost precej nižja

Italija po zadnjih podatkih beleži visoko smrtnost (okoli osem odstotkov) zaradi novega koronavirusa. A raziskave kažejo, da bi utegnilo biti število okuženih v Italiji precej večje, vendar ne kažejo simptomov in jih zato niso testirali. Fundacija GIMBE ocenjuje, da je okuženih najmanj sto tisoč Italijanov, kar bi smrtnost zaradi novega koronavirusa spustilo na okoli dva odstotka.

Zakaj je koronavirus tako močno prizadel Italijo

Italija ima eno od najstarejših prebivalstev na svetu. Kar 23 odstotkov ljudi je starih nad 65 let, v Sloveniji je takšnih 20 odstotkov. Strokovnjaki tudi opozarjajo, da imajo mladi Italijani in Italijanke veliko stikov s svojimi babicami in dedki. Tako bi lahko mlajši nevede virus prenesli na njih, saj sami znakov okužbe niso kazali.

Drugi razlog za visoko umrljivost v Italiji pa gre pripisati počasnemu ukrepanju države, ki se je na zajezitev odzvala prepozno, zato se je virus že močno razširil. Italijani na začetku tudi niso spoštovali pravil, ki jih je določila država, še naprej so se socializirali in virus prenašali.

Še en razlog za visoko smrtnost pa gre iskati v obremenjenem zdravstvenem sistemu, ki zaradi velikega navala obolelih ne more oskrbeti vseh enako dobro. Soočajo se namreč s pomanjkanjem medicinskega osebja in opreme. Prav tako je Italija v zadnjih letih velik del zdravstva sprivatizirala, kar je še dodatno pripomoglo k težavam. Pri naših zahodnih sosedih so prav tako testirali le tiste, ki so kazali (težje) znake bolezni, ne pa preostalih, zaradi česar se je virus močno širil.