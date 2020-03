Zakaj se novi koronavirus širi tako hitro #video

Posamezniki z blagimi simptomi in tisti brez znakov bolezni covid-19, ki jih sistem ni zaznal, so bili glavni poganjalci epidemije okužb s koronavirusom na Kitajskem, kaže raziskava, objavljena v reviji Science.

Po vsem svetu je skoraj 200 tisoč dokumentiranih primerov okužbe z novim koronavirusom. Umrlo je več kot osem tisoč ljudi, od tega na Kitajskem več kot 3.200, v sosednji Italiji več kot 2.500. V Sloveniji je 286 potrjenih primerov, umrla je ena oseba.

A to so le primeri, ki so bili testirani in uradno potrjeni. Okužb je še veliko več. Številni oboleli namreč nimajo nobenih bolezenskih znakov ali pa so ti blažji in se na primer kažejo le kot navaden prehlad.

Prav posamezniki brez znakov in tisti z blažjimi simptomi so najbolj "zaslužni" za to, da se je virus na Kitajskem, kjer se je bolezen najprej pojavila, tako hitro razširil, kaže raziskava z ameriške univerze Columbia University Mailman School of Public Health, ki je bila v ponedeljek objavljena v reviji Science.

Kar 86 odstotkov okuženih niso zabeležili, ti pa so okužili veliko večino drugih

Pred 23. januarjem, ko so v kitajskem mestu Wuhan, kjer je bolezen izbruhnila, razglasili karanteno, kar 86 odstotkov okuženih ljudi niso zabeležili, kažejo rezultati raziskave.

Posamezniki z blažjimi simptomi (ali brez znakov bolezni), ki jih niso zabeležili kot okužene, so bili približno za polovico manj kužni kot tisti z razvitimi znaki, saj niso kašljali ali kihali in tako veliko manj širijo virus.

Kljub temu pa so ravno ti okuženi posamezniki odgovorni za kar 79 odstotkov dokumentiranih okužb, saj jih je bilo številčno tako veliko, so dognali v raziskavi.

Tako lahko množica posameznikov z blagimi znaki ali brez njih okuži posameznike, ki pa lahko nato hudo zbolijo ali celo umrejo.

Kot še navajajo v raziskavi, so vladni ukrepi za zajezitev širitve in vse večje zavedanje o nevarnosti bolezni med populacijo širjenje novega koronavirusa upočasnili.

Foto: zajem zaslona

Shaman: Prikrite okužbe izziv tudi v prihodnje

Kot je v izjavi za javnost povedal Jeffrey Shaman, eden od soavtorjev raziskave, so eksplozijo bolezni covid-19 večinoma sprožili posamezniki z blagimi ali omejenimi simptomi in tisti brez znakov bolezni.

Kot je povedal, je bilo teh posameznikov na Kitajskem veliko in bili so kužni. "Ravno te prikrite okužbe bodo še naprej velik izziv pri preprečevanju nadaljnjega širjenja bolezni," je dejal.

Dodal je, da so ukrepi Kitajske in samozaščitni ukrepi ljudi pomagali zmanjšati silo okužb, a kot je poudaril, je še nejasno, ali bo to dovolj za popolno preprečitev širjenja virusa.

Virus se ne prenaša zgolj kapljično



Iz UKC Maribor opozarjajo, da je novi koronavirus zahrbten. Ne prenaša se zgolj s kapljično okužbo in je bolj kužen od virusa gripe. Prenašajo pa ga lahko osebe, ki ne kažejo resnih znakov kakršnekoli bolezni. Kot so še zapisali, virus lahko ostaja aktiven na predmetih (telefoni, kljuke, denarnice in podobno) tudi nekaj dni. Okužimo pa se lahko s stikom s temi predmeti, še poudarjajo. "Zaradi zahrbtne narave širjenja virusa je treba vzdrževati socialno distanco. Od tega je odvisno, ali bomo imeli čez teden dni pet tisoč okuženih, kar jih sistem zmore oskrbeti, ali več kot deset tisoč okuženih, česar sistem ne zmore," so še zapisali.



Več o opozorilih UKC Maribor v posnetku zgoraj.

"Vsak bi se moral vesti, kot da je okužen"

Glede na raziskavo lahko sklepamo, da je po vsem svetu okuženih veliko več ljudi, kot je uradno potrjenih primerov.

V torek je minister za zdravje Tomaž Gantar dejal, da je verjetno število okuženih v Sloveniji petkrat večje od potrjenih. Kot je dodal, bi se vsakdo moral vesti, kot da je okužen. Ker tega ni, so potrebne omejitve, pravi.

Infektologinja Bojana Beović pa je pozvala ljudi, ki prehlajeni, naj ne hodijo nikamor, niti na delo niti v zdravstveni sistem." Ostanejo naj doma, da te okužbe ne bi širili," je poudarila.

Foto: Vlada RS

Foto: Vlada RS

