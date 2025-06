Kaj si svet misli o Trumpovi Ameriki?

ZDA so v drugem mandatu predsednika Donalda Trumpa utrpele izrazit upad priljubljenosti v mnogih državah, kaže študija neodvisnega raziskovalnega centra Pew, objavljena v sredo. Vendar se mnenja o njem in državi zelo razlikujejo, zlasti glede na ideološko usmerjenost, povzema raziskavo Deutsche Welle.

Raziskava, izvedena v 24 državah, je pokazala, da se je splošna ocena ZDA od lanske pomladi znižala v 15 državah, pri čemer je delež negativnih mnenj najbolj izrazito zrasel v Mehiki, na Švedskem, Poljskem in v Kanadi.

Anketirance so vprašali o splošnih pogledih na ZDA in stanje njihove demokracije ter o njihovem mnenju o Donaldu Trumpu, tako glede njegovih osebnih lastnosti kot tudi njegove sposobnosti reševanja pomembnih svetovnih vprašanj.

Večina intervjujev je bila opravljenih po zloglasnem srečanju med Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim 28. februarja in preden je Trump 2. aprila napovedal carine na države po vsem svetu.

Splošen upad ugleda ZDA

Mehika in Švedska sta državi, kjer je mnenje o ZDA utrpelo največjo škodo, saj se je v prvi delež pozitivnih ocen zmanjšal za 32 odstotnih točk (s 61 na 29 odstotkov), v drugi pa za 28 odstotnih točk (s 47 na 19 odstotkov) v primerjavi z letom 2024.

Priljubljenost ZDA med odraslimi na Poljskem in v Kanadi se je v obeh državah v enem letu zmanjšala za več kot 20 odstotnih točk. Opazen je tudi padec priljubljenosti ZDA v Nemčiji: s 49 na 33 odstotkov (za 16 odstotnih točk). Mnenja o ZDA v Združenem kraljestvu, Grčiji, na Madžarskem, v Južni Afriki, Argentini in Indiji se niso bistveno spremenila.

Ponekod ugled ZDA narašča

Ljudje v treh državah – Izraelu, Nigeriji in Turčiji so ZDA nekoliko pogosteje namenili dobre ocene. Izrael je najbolj naklonjen ZDA, saj je 83 odstotkov vprašanih dalo pozitivno oceno.

Švedska je imela največ ljudi, ki so ZDA ocenili negativno (79 odstotkov).

Kljub nekoliko rastoči priljubljenosti v Turčiji pa ima država še vedno eno najbolj negativnih mnenj o ZDA, saj o njih le 25 odstotkov odraslih razmišlja pozitivno.

V Nemčiji jih je 66 odstotkov izrazilo negativno mnenje o ZDA.

Generacijske in ideološke razlike

Foto: Reuters Raziskava je pokazala, da na mnenje močno vpliva starost anketirancev. Mlajši ljudje, stari 35 let in manj, so v večini anketiranih držav imeli bolj pozitivno mnenje o ZDA kot tisti, stari 50 let in več. To je bilo še posebej opazno v Braziliji, kjer je 73 odstotkov mlajših odraslih podalo pozitivno oceno v primerjavi s 37 odstotki starejših odraslih, ki imajo negativno mnenje.

Tudi politične ideologije igrajo pomembno vlogo pri mnenju ljudi. Med 51 odstotki vprašanih v Izraelu, ki zase pravijo, da so ideološko desničarji, jih je 97 odstotkov izrazilo pozitivno mnenje o ZDA. Tudi v Avstraliji je opazna velika razlika med desničarji, od katerih jih je 60 odstotkov pozitivno gledalo na ZDA, in levičarji, kjer se je število zmanjšalo na 12 odstotkov.

V Nemčiji so podporniki skrajno desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) veliko pogosteje pozitivno ocenili ZDA (63 odstotkov) kot tisti, ki stranke ne podpirajo (25 odstotkov).

Trump ima pomembno vlogo

Ameriški predsednik je v anketi prejel večinoma negativne ocene, saj je več kot polovica odraslih v 19 državah dejala, da imajo malo ali nič zaupanja v Trumpovo sposobnost vodenja svetovnih zadev in to kljub dejstvu, da ga večina v 18 državah vidi kot "močnega voditelja".

Raziskava je pokazala, da ima v povprečju 34 odstotkov odraslih veliko ali nekaj zaupanja v Trumpovo sposobnost dobrega vodenja v svetovnih zadevah, medtem ko jih ima 62 odstotkov malo ali nič zaupanja v sedanjega ameriškega predsednika.

Najvišje ocene so mu dali prebivalci Nigerije (79 odstotkov), Izraela (69 odstotkov), Kenije (64 odstotkov), Madžarske (53 odstotkov) in Indije (52 odstotkov).

Najmanj zaupanja so izrazili odrasli v Mehiki (osem odstotkov), sledili so jim Švedska (15 odstotkov), Turčija (16 odstotkov), Nemčija (18 odstotkov) in Španija (19 odstotkov).

Nizke ocene Trumpa tudi glede podnebnih sprememb

V 17 državah imajo moški več zaupanja v Trumpa kot ženske, pri čemer je ta razlika najbolj izrazita na Švedskem, Poljskem in v Združenem kraljestvu. V Nemčiji je bila razlika med spoloma 11 odstotnih točk. Tudi tisti na desni strani političnega spektra ga vidijo bolj pozitivno.

Skupaj je 13 držav dalo Trumpu nižje ocene kot njegovemu predhodniku Joeju Bidnu leta 2024, v šestih državah pa so višje.

Trump je prejel najnižje ocene za politiko podnebnih sprememb, saj je le petina ljudi menila, da se lahko spopade z izzivi, ki jih predstavlja globalno segrevanje. Prav tako jih le tretjina misli, da lahko reši konflikt med Rusijo in Ukrajino, 29 odstokov pa, da lahko umiri konflikte med Izraelom in njegovimi sosedami.