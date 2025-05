Trump vendarle poenotil svet – v nasprotovanju ZDA #raziskava

Raziskava Indeks zaznave demokracije za leto 2025 (DPI), v kateri je sodelovalo več kot 110 tisoč ljudi, kaže strm padec priljubljenosti ZDA glede na lani. Še posebej velik udarec je ugled ZDA utrpel v evropskih državah, kar je sicer pričakovano glede na to, da je Trump Evropsko unijo ocenil kot nasprotnico ZDA, ki da skuša opetnajstiti ZDA in ki skuša živeti "na račun Američanov".

Če je bil ugled ZDA v svetu še v začetku lanskega leta pozitiven pri 22 odstotkih, je letos že negativen pri petih odstotnih točkah. Kitajski ugled pa je medtem zrasel iz pozitivnih petih odstotkov na 14, s čimer je Kitajska prvič prehitela ZDA, povzema medij Politico.eu.

"Dviguje" se tudi ugled Rusije, ki se jo zaradi invazije na Ukrajino že od leta 2022 dojema izrazito negativno. Njen ugled je narasel iz minus 14 odstotkov na minus devet odstotkov.

Ugled Kitajske v Evropi je višji od ameriškega

Ugled Kitajske je višji od ZDA praktično v vsej zahodni Evropi, razen v Veliki Britaniji (ugled obeh je sicer praktično povsod negativen). ZDA pa ostajajo bolj priljubljene v vzhodni Evropi (oz. vzhodnih članicah EU).

V Nemčiji je npr. ugled ZDA pri –44, Kitajske pa pri –41 odstotkih. V Franciji so ZDA pri –36 odstotkih, Kitajska pri –34, v Italiji pa so ZDA pri –25 odstotkih, Kitajska pa pri –18. V Veliki Britaniji so ZDA pri –23 odstotkih, Kitajska pa še precej nižje pri –37 odstotkih.

V raziskavi sicer Slovenija ni sodelovala, od članic EU pa prav tako ne Hrvaška, Bolgarija, Češka, Slovaška, Latvija in Estonija.

Ugled ZDA v Evropi je na račun Donalda Trumpa močno upadel. Foto: Guliverimage V preostalem svetu so ZDA še vedno bolj priljubljene od Kitajske v Ukrajini, Poljski, Litvi, Romuniji in Madžarski. Podobno je tudi v Braziliji, Indiji, Avstraliji, Japonski in Izraelu. Razlike so sicer velike; ponekod je ugled ZDA še vedno pozitiven (v Izraelu celo +49 odstotkov), ponekod pa so razlike v ugledu relativno majhne (v Avstraliji –26 odstotkov za ZDA in –29 odstotkov za Kitajsko, v Hondurasu pa +16 odstotkov za ZDA in +13 za Kitajsko).

Najnižje Izrael, najvišje Singapur, Švica in Katar

Globalno gledano ima kot država najnižji ugled Izrael, še posebej med drugimi državami na Bližnjem vzhodu in v južni Aziji. Izrael je nepriljubljen celo med evropskimi državami, ki so njegove tradicionalne zaveznice, kot je Nemčija. Vse to je seveda rezultat politike, ki jo do Palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu vodi vlada Benjamina Netanjahuja, opozarja Politico.

Na drugi strani spektra priljubljenosti je Singapur, ki ima največji ugled med sosedami, ključnimi trgovinskimi partnerji in drugimi pomembnimi silami v svetu. Sledita mu Švica in Katar.

Med državami, ki jih lastni državljani ocenjujejo kot dobro vodene, je med članicami OECD v vrhu Danska, sledita ji Švica in Norveška. Na drugi strani pa so Madžarska, Turčija in tudi Velika Britanija.

Dansko vodi premierka Mette Frederiksen. Glede na odzive državljanov ji gre dobro od rok. Foto: Reuters

Najbolj poznan, a najmanj spoštovan

Med osebnostmi je Donald Trump najbolj prepoznaven politični voditelj. 85 odstotkov vprašanih ve, kdo je. Tesno za petami mu je ruski predsednik Vladmir Putin (81 odstotkov), medtem ko 63 odstotkov vprašanih ve, da je Ši Džinping kitajski predsednik, 35 odstotkov pa, da je Narendra Modi indijski premier.

Po drugi strani pa je ugled Trumpa zelo slab; v 82 odstotkov držav je njegov rating negativen in pomembno nižji od tako Putina (61 odstotkov) kot Ši Džinpinga (44 odstotkov). Kot kaže raziskava, je dosegel najslabši rezultat med političnimi, gospodarskimi, kulturnimi in verskimi voditelji, med katerimi sta npr. še Elon Musk in Kim Kardashian, pa tudi pokojni papež Frančišek.

Indeks zaznave demokracije je največja letna raziskava na svetu o tem, kako ljudje zaznavajo demokracijo. Raziskavo izvaja agencija Nira Data v sodelovanju z Zavezništvom demokracij. V letošnji raziskavi, ki je bila izvedena med 9. in 23. aprilom, je sodelovalo 111.273 ljudi iz sto držav, povprečno po 1.100 na državo. Skupno v teh državah živi 91 odstotkov svetovnega prebivalstva. Raziskava je bila pripravljena za osmi Vrh demokracije, ki bo potekal danes in jutri v Koebenhavnu.

Danski politik Anders Fogh Rasmussen, ki je bil v letih od 2009 do 2014 tudi generalni sekretar zveze Nato. Foto: Gulliverimage

Nekdanji generalni sekretar zveze Nato Anders Fogh Rasmussen, sicer ustanovitelj Fundacije Zavezništva demokracij, ki je sodelovala pri izvedbi raziskave, je ocenil, da "ni presenetljivo, da je dojemanje ZDA tako strmo padlo". "Pa vendar mi je lažje, da je podpora mednarodnemu redu, ki temelji na pravilih, v svetu še vedno visoka."

Vendar pa je Fogh Rasmussen izrazil zaskrbljenost, ker imajo ljudje različne poglede na vlaganje v obrambo in na pripravljenost braniti lastno državo, še posebej v Evropi. "Soočamo se z resnimi grožnjami naši varnosti in naše države bi morale bolj prepričevati volivce, da vlagajo v našo obrambo, da bomo tako zagotovili prevlado miru in svobode. Vsako leto ta raziskava potrdi eno in isto ugotovitev: ljudje povsod po svetu verjamejo v demokracijo, vendar pa so tisti, ki imajo to srečo, da živijo v demokraciji, zelo nepotrpežljivi do svojih vlad glede dosežkov," je še dodal nekdanji danski premier in poznejši generalni sekretar Nata.