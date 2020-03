Pozitivne novice z Vzhoda: virus je mogoče omejiti! #video

Novi koronavirus lahko močno omejimo, kažejo izkušnje iz Azije. Da pa nam bi to uspelo, moramo za nekaj časa ukiniti vse nepotrebne socialne stike, upoštevati higieno in čim več testirati. To so med drugim pred mesecem dni naredili v Singapurju in Hong Kongu, kjer se zato življenje počasi že vrača v običajne tirnice.

Novi koronavirus, zaradi katerega se je po svetu okužilo že 200 tisoč ljudi, okoli osem tisoč pa jih je umrlo, te dni spreminja Evropo. Javno življenje v večini evropskih držav je ugasnilo, ponekod veljajo stroge karantene, ljudje pa lahko gredo le v trgovino ali v službo, če je to nujno potrebno.

Bitka znanstvenikov v boju s časom

Več farmacevtskih podjetij pospešeno razvija cepiva, nekatera so že v fazi testiranja na ljudeh. A po najbolj optimističnih scenarijih bi lahko bilo to pripravljeno najhitreje do konca leta. Preden dajo takšno cepivo v splošno uporabo, morajo namreč preveriti njegovo učinkovitost ter morebitne stranske učinke.

Na drugi strani se odvija tudi tekma v iskanju zdravila. Zdravniki si za zdaj pri najtežjih primerih za lajšanje simptomov pomagajo z zdravili za ebolo, malarijo in HIV.

Zakaj je pomembno, da zmanjšamo socialne stike

Ker se virus širi precej hitro in je lahko, zlasti za starejše in kronične bolnike, tudi nevaren, so nekatere evropske države, da bi upočasnile širjenje, s tem pa zdravstvu omogočile, da obravnava vse paciente, uvedle karanteno. Glavni namen teh ukrepov je zmanjšati socialne stike, s tem pa hitro širjenje virusa. Posledice, ko se ljudje sprva predpisanih ukrepov na začetku niso držali, vidimo v Italiji.

Kako so Singapur, Tajvan in Hong Kong uspeli omejiti virus

Singapur, Tajvan in Hong Kong so virus uspeli uspešno omejiti. Tako so že pred 1. februarjem, ko je bil virus na Kitajskem še v razmahu, omejile potovanja, pa čeprav je Svetovna zdravstvena organizacija (WTO) takrat menila, da tovrsten ukrep še ni potreben.

V Singapurju so, da bi zajezili širjenje virusa, sprejeli stroge ukrepe in veliko testirali. Foto: Reuters

Še ena pomembna prednost teh držav je, da so se azijske države leta 2003 že borile z epidemijo sarsa, zaradi česar so imele že izdelane akcijske načrte, bolnišnice so bile na to bolje pripravljene in opremljene, ljudje pa so se zavedali, kaj lahko to pomeni.

Kako so v Singapurju upočasnili rast novih okužb

Singapur je bil tretja država na svetu, od koder so poročali o primeru okužbe z virusom covid-19, do sredine februarja so zabeležili že 80 primerov okužb. Pred nekaj dnevi se je ta številka povzpela "le" na 178, smrtnega primera niso zabeležili. Ta 5,7 milijonska mestna državica je imela veliko prednost pred drugimi državami, saj so virus in obolele pozorno spremljali in sledili okužbi. Tako Singapur po raziskavi odkrije kar trikrat več okuženih kot druge države.

Ključ do uspeha je testiranje

Na začetku so v medijih na prvi strani objavili poziv prebivalcem, da tudi tisti z blagimi simptomi kontaktirajo svojega zdravnika, ne hodijo v službo in šolo. Vse, ki so kazali znake okužb z gripo ali pljučnico, so testirali, saj so lahko le tako odkrili, kdo med njimi ima novi koronavirus in kdo le običajno gripo. Za vse bolnike, okužene z virusom, so nato izdelali epidemiološko sliko, s katero so ugotovili, kdo bi se lahko potencialno okužil, piše ameriški Time. K povečanemu testiranju zadnje dni evropske države poziva tudi WHO.

Država je vsem samozaposlenim, ki so pristali v karanteni, pomagala s 66 evri nadomestila na dan, delodajalcem pa so prepovedali, da bi zaposlenim te dni obračunali kot dopust. S tem so ljudi prepričali, da tudi v primeru karantene ne bodo ostali brez finančnega prihodka in bodo samoizolacijo spoštovali. Za tiste, ki so pravila kršili, v Singapurju veljajo stroge kazni.

Niso omejili le koronavirusa, ampak tudi gripo

V Hong Kongu pa so na drugi strani močno omejili socialne stike. Zaprli so šole, kinodvorane, igrišča, množična zborovanja so prepovedana. Številni zaposleni delajo od doma, nekatera podjetja pa so za ta čas zaprla vrata. Ljudje so ob spominu na izbruh sarsa začeli dosledno upoštevati higieno rok. Zaradi vsega tega se je število novih primerov okužbe s koronavirusom močno upočasnilo, prav tako pa se je močno zmanjšala tudi okužba z virusom gripe, še piše Time.

Življenje v Hong Kongu se počasi vrača v običajne tirnice. A prebivalci strogo spoštujejo predpise. Foto: Reuters

Testirali so vse prebivalce mesta in se rešili virusa

V Evropi je izbruh novega koronavirusa najbolj prizadel Italijo, saj ljudje na začetku niso upoštevali priporočil, virus pa se je nato tako razširil, da je močno obremenil zdravstveni sistem. Prihaja pa s severa Italije, kjer se je vse skupaj začelo, tudi pozitivna novica. V mestu Vo, ki ima 3.300 prebivalcev, že nekaj dni niso odkrili novega primera okužbe.

To gre pripisat reakciji oblasti, ki so testirale prav vse prebivalce in odkrile morebitne prenašalce. Nekateri ljudje namreč virus prenašajo, čeprav za njim ne zbolijo in ne kažejo okužbe. In tudi tukaj se je izkazalo, da večina od okuženih znakov ni imela, bili pa so prenašalci.