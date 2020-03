V zgornjem posnetku si poglejte, kako čim bolj mirno in brez stresa preživeti dva tedna izolacije brez prerekanja v družini.

Alison Kogoj, medicinska sestra iz ZD Ljubljana, je na svojem profilu na Facebooku v dvajsetih točkah zapisala, kaj pomeni ostati doma.

Kot je zapisala, si navodilo ostati doma vsak razlaga malce po svoje. "Za dneve oziroma tedne, ki prihajajo, je ključno, kako se bomo tega navodila držali že danes!"

"Vsak dan dajemo vse od sebe, nujno potrebujemo vašo pomoč"

Kot piše Kogojeva, so se zdravstveni delavci te dni za nekaj časa poslovili od večine domačih, saj ne želijo biti prikriti prenašalci virusa. "Živimo med službo in samoizolacijo! Vsak dan dajemo vse od sebe, vendar pa, da v zdravstvenem sistemu ne bi prišlo do kolapsa, nujno potrebujemo vašo pomoč in sodelovanje!"

Kot pravi, jim lahko državljani pomagamo s tem, da navodilo ostani doma vzamemo odgovorno in zares. Njena navodila objavljamo spodaj v celoti.

Ostani doma pomeni:

1. Ostajaš v svojem domu, nimaš stikov z ljudmi izven svojega doma, ne hodiš na obiske, ne sprejemaš obiskov, ni skupnih druženj in poskrbiš za samoizolacijo v največji možni meri.

2. Doma večkrat prezračiš prostore.

3. Poskrbiš za redno pitje tekočine (mlačna voda), kar preprečuje izsuševanje sluznice.

4. Poskrbiš za večkratno temeljito umivanje rok z vročo vodo in milom!

5. Z roko se ne dotikaš sluznice oči, nosa in ust!

6. Opozarjaš druge, da se z roko ne dotikajo sluznice oči, nosa in ust!

7. Kašljaš in kihaš v rokav ali v robec, ki ga potem zavržeš.

8. Na zrak in na rekreacijo se odpraviš SAMO v primeru, da se dobro počutiš in nimaš simptomov bolezni!

9. Ven se odpraviš SAM oz. v družbi z ljudmi, s katerimi bivaš doma. Izven doma se NE DRUŽIŠ z drugimi ljudmi. Ob srečanju mimoidočih upoštevaš razdaljo 1,5–2 metra.

10. Ko se vrneš domov, si umiješ roke!

11. V trgovino greš sam! Za v trgovino si vnaprej pripraviš seznam najbolj nujnih potrebščin in v trgovini upoštevaš razdaljo med ljudmi 1,5–2 metra. V trgovini se zadržuješ kar se da kratek čas. Plačaš s kartico (ne z gotovino)!

12. Ko se vrneš iz trgovine, si umiješ roke!

13. Starih staršev NE obiskuješ! Njihovo stanje preverjaš po telefonu. Če zanje opraviš nakup v trgovini, vrečo z živili pustiš pred vrati in poskrbiš, da z njimi NIMAŠ stika.

14. Ne lotiš se nikakršne stvari, ki bi utegnila biti nevarna in bi te morebiti pripeljala do nesreče in poškodbe, zaradi katere bi bila potrebna oskrba nujne medicinske pomoči!

15. Za čiščenje in razkuževanje doma so primerna čistila, ki jih imaš doma. Po čiščenju prezračiš prostor in si temeljito umiješ roke – s toplo vodo in milom. Tkanine ob sumu na stik z okužbo pereš na 90 stopinj.

16. Če si kadilec, je morda sedaj skrajni čas za opustitev kajenja. Potek bolezni je namreč pri kadilcih mnogo slabši!

17. Uživaš sadje, zelenjavo, piješ dovolj tekočine, migaš in globoko dihaš.

18. Si zgled drugim!

19. K enakemu ravnanju brez slabe vesti neprenehoma spodbujaš tudi druge!! Še posebej tiste, ki nimajo oz. ne uporabljajo socialnih omrežij in zato niso v stiku s tovrstnimi opozorili!

20. Če občutiš tesnobo in ti je doma težko zdržat s samim seboj, POKLIČEŠ prijatelja ali pa enega izmed terapevtov, ki te dni ob določenih urah ponuja brezplačne terapevtske pogovore!





Foto: Vlada RS

Foto: Vlada RS

Preberite še: