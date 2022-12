Koronavirus: takšno je novo število okuženih v Sloveniji

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v petek v Sloveniji ob 830 PCR-testih in 7.475 hitrih antigenskih testih potrdili 1.861 okužb z novim koronavirusom. To je 32 okužb manj kot prejšnji petek, ko so v državi potrdili 1.893 primerov okužbe.