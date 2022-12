Slovenska epidemiologinja poziva: Vsi, ki ste v rizični skupini, cepite se!

Epidemiologinja Marta Čakš Jager iz Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je na današnji novinarski konferenci o trenutnem poteku sezone respiratornih okužb pojasnila, da je Slovenija pod povprečjem EU glede na precepljenost proti gripi in pozvala vse, ki so v rizični skupini, da se cepijo, dokler je cepivo še na voljo.

Grgič Vitkova je pojasnila, da respiratorni sincicijski virus ogroža predvsem kronične bolnike, starostnike in dojenčke. Ker naj bi se v evropskih državah povečal pritisk na zdravstvene sisteme, je poudarila, da se je potrebno cepiti v čim večjem številu. "Proti covidu smo v Sloveniji relativno nizko precepljeni, predvsem v rizičnih skupinah nad 60 let, tukaj je precepljenost okoli 60 odstotkov s poživitvenim odmerkom. Boljša je precepljenost v DSO. Tudi precepljenost proti gripi je v Sloveniji podpovprečna glede na EU, lani je bila v starostni skupini 60 let in več 25 odstotna," je pojasnila.

Dodala je, da je cepivo še na zalogi in pozvala vse, ki so v rizični skupini, da se cepijo.

Upoštevanje ukrepov, kot so zračenje prostorov in umivanje rok

Na konferenci je sodelovala tudi epidemiologinja Nuška Čakš Jager, ki pa je izpostavila slabo prognozo Evropskega centra za nalezljive bolezni. Ta je namreč opozoril, da lahko v zadnjih tednih tega leta in v začetku prihodnjega pričakujemo okoli štiri odstotno rast okužb s koronavirusom. Povečanje števila okužb je vidno tudi na intenzivnih oddelkih. Pojasnila je, da je nekaj izbruhov tudi v DSO, a "je situacija obvladljiva". Prognoza Evropskega centra je, da bo število primerov še naraščalo, tudi v Sloveniji.

Od oktobra naprej so zabeležili tudi 83 primerov influence A in štiri primere influence B, respiratorni sincicijski virus pa se je začel bolj zgodaj, kot so pričakovali. "Potrebno je upoštevati varnostne ukrepe, kot so zračenje prostorov in umivanje rok," je še poudarila.