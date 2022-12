Kitajska sprošča ukrepe za zajezitev epidemije covid-19

Kitajske oblasti so danes naznanile sproščanje ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 po vsej državi. Med drugim se bodo okužene osebe brez simptomov oziroma z blagimi simptomi zdaj lahko samoizolirale doma, obseg in pogostost množičnega testiranja pa se bosta zmanjšala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V skladu z novimi smernicami, ki jih je sprejela kitajska nacionalna zdravstvena komisija (NHC), se lahko okužene osebe brez simptomov oziroma osebe z blagimi oblikami okužbe s covid-19 zdaj samoizolirajo doma. Še vedno pa se lahko prostovoljno odločijo za izolacijo v centraliziranih vladnih ustanovah.

Množično testiranje s testi PCR, ki je bilo dolgo časa temelj vsakdanjega življenja na Kitajskem, se bo zdaj izvajalo le v šolah, bolnišnicah, domovih za ostarele in na delovnih mestih z visokim tveganjem. Obseg in pogostost množičnega testiranja pa se bosta zmanjšala, je sporočila NHC.

Pri potovanju med provincami jim ne bo treba predložiti negativnega izvida testa

Prav tako ljudem, ki potujejo med provincami, ne bo treba predložiti negativnega izvida testa, ki ni starejši od 48 ur, in se jim ne bo treba ponovno testirati ob prihodu v izvorno provinco.

Kitajska bo po navedbah NHC okrepila prizadevanja za cepljenje starejših oseb, ki so ena od najbolj ranljivih skupin, hkrati pa tudi ena od tistih, ki se cepljenju najbolj upira.

Uvoz novembra na letni ravni upadel za 10,6 odstotka

Omejitve bodo sprostili po redkih demonstracijah proti politiki ničelne tolerance do covid-19, ki vključuje množična zaprtja mest, stalna testiranja in karantene tudi za ljudi, ki niso okuženi. Protesti so se kmalu razširili v pozive k večjim političnim svoboščinam, nekateri pa so kitajskega predsednika Ši Džinpinga celo pozvali k odstopu.

Vlada je danes objavila tudi podatke, ki kažejo na uničujoče gospodarske posledice njihove politike ničelne tolerance. Po podatkih kitajske carinske uprave je uvoz novembra na letni ravni upadel za 10,6 odstotka, kar je največji padec od maja 2020. Izvoz pa se je v istem obdobju zmanjšal za 8,7 odstotka.