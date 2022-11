Na jugu Kitajske novi nasilni protesti #video

V Guangdžouju na jugu Kitajske so izbruhnili novi spopadi med policijo in protestniki. Ti so del demonstracij proti strogim protikoronskim omejitvam v več kitajskih mestih, ki so se začele v nedeljo. Lokalne oblasti so kasneje sporočile, da bodo v mestu ponovno odprle več okrožij, ki so bila zaprta zaradi preprečevanja širjenja okužb.

Povod za proteste, ki so se začeli v nedeljo, je bil četrtkov požar v stanovanjskem bloku v mestu Urumqi, prestolnici severozahodne regije Šindžjang, v katerem je umrlo deset ljudi. V nasprotju z uradno razlago dogodka, po kateri naj bi bile razlog za počasnejši odziv gasilcev ozke ulice, so se na kitajskih družbenih omrežjih pojavili zapisi, ki so za tragedijo okrivili stroge protikoronske omejitve v državi, zaradi katerih naj bi bil otežen dostop do stavbe.

China on the left, Canada on the right.



Can you spot the differences? pic.twitter.com/CjzfTcyJEA — PETRIFIED COVID PARENT (@covid_parent) November 29, 2022

Gre za najobsežnejše demonstracije na Kitajskem od leta 1989

Protestniki so kmalu začeli zahtevati tudi več političnih svoboščin. Najvišji kitajski varnostni organ, osrednja komisija za politične in pravne zadeve, je v torek opozorila, da bodo oblasti proteste oziroma "sabotažne dejavnosti sovražnih sil" zatrle. Gre sicer za najobsežnejše demonstracije na Kitajskem vse od prodemokratičnih shodov leta 1989, ki so jih oblasti zatrle s smrtonosno silo.

Po navedbah očividcev in posnetkih z družbenih omrežij, ki jih je preverila francoska tiskovna agencija AFP, so v torek zvečer in v sredo izbruhnili novi spopadi med protestniki in policijo v južnem kitajskem mestu Guangdžou. Na posnetkih je slišati kričanje ljudi in videti, kako ti v policiste mečejo predmete, kasneje pa, kako policisti odvedejo okoli deset moških, ki smo zvezani z vrvmi.

Nekaterim svojcem okuženih dovolili, da se izolirajo v karantenskih središčih

Prebivalec mesta s priimkom Chen je danes za AFP povedal, da je bil v torek zvečer priča dogodku, ko se je približno sto policistov zgrnilo v vas Houjiao v okrožju Hajdžu in aretiralo najmanj tri moške.

Kasneje so lokalne oblasti mesta Guangdžou sporočile, da bodo ponovno odprle več okrožij, ki so bila zaprta zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Po navedbah neimenovanega predstavnika lokalnih zdravstvenih oblasti so omejitve odpravili v okrožjih Panyu, Liwan, Tianhe, Conghua in Huadu, medtem ko so v okrožju Haidžu, ki ga je koronavirus najbolj prizadel, nekaterim svojcem okuženih dovolili, da se izolirajo doma namesto v posebnih karantenskih središčih.

Na hongkonški univerzi skandirali: Dajte mi svobodo ali smrt

Medtem so se protesti nadaljevali tudi drugod po državi. Na najstarejši hongkonški univerzi je več kot deset ljudi na čelu množice v torek skandiralo gesla, kot je "dajte mi svobodo ali smrt".

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v torkovem odzivu na dogajanje dejal, da je stališče Washingtona "povsod enako" in da ta "podpira pravico ljudi povsod, da mirno protestirajo in izrazijo svoja stališča, skrbi in frustracije".

Kitajska je sicer danes zabeležila 37.612 domačih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je manj od rekordnih vrednosti ob koncu tedna in razmeroma malo v primerjavi s številom primerov na Zahodu na vrhuncu pandemije.