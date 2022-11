Na Kitajskem novi protesti proti covidnim ukrepom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kitajskem se danes v večjih mestih nadaljujejo protesti proti strogi kitajski strategiji preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Proti več sto protestnikom, ki so se zbrali blizu diplomatske četrti v Pekingu, je posredovala policija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Pekingu so protestniki vzklikali slogane, kot sta Umaknite zapore javnega življenja in Nočemo testiranja PCR, hočemo svobodo. Nekateri so nosili prazne liste papirja, s čimer po navedbah dpa kažejo tudi nasprotovanje cenzuri. Nekateri protestniki zahtevajo tudi odstop kitajskega voditelja Ši Džinpinga.

O protestih danes poročajo tudi iz mest Šanghaj, Čengdu, Čongčing, Vuhan in Nandžing. V Šanghaju je policija po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prijela dva protestnika.

Na protestih je bilo do zdaj pridržanih več protestnikov, a po poročanju dpa njihovo število ni znano.

Kitajski državni mediji o protestih ne poročajo. Peking je kmalu po izbruhu protestov tudi hitro omejil spletno razpravo o protestih, saj so bile s protesti povezane objave skoraj nemudoma odstranjene z družbenega omrežja Weibo.

Povod za proteste, ki so se začeli v nedeljo, je bil četrtkov požar v stanovanjskem bloku v Urumčiju, glavnem mestu severozahodne kitajske regije Šindžjang, v katerem je umrlo deset ljudi. Omejitve proti širjenju virusa naj bi bile glavni vzrok za visoko število smrtnih žrtev, saj naj bi zaprtje otežilo reševanje ljudi iz gorečega bloka. Oblasti sicer te očitke zavračajo.

Število potrjenih primerov okužbe z virusom sars-cov-2 na Kitajskem sicer v zadnjih dneh narašča. Danes so po podatkih kitajske nacionalne zdravstvene komisije dosegli rekordnih 40 tisoč.