Kitajska policija okrepila represijo

Kitajski protesti proti omejitvam zaradi covida, ki so izbruhnili konec tedna, so nekoliko potihnili. Kitajska policija je od ponedeljka v prestolnici Peking in velemestih, kot so Šanghaj, Guangzhou in Hangzhou, okrepila prisotnost na ulicah in preprečila ponovitve shodov na ulicah.

Na tisoče prebivalcev je več dni hodilo na ulice in zahtevalo konec omejitev, ki so jih oblasti uvedle zaradi strogih epidemioloških razmer. Nekateri so predsednika Ši Džinpinga celo pozvali, naj odstopi.

Demonstracije so se okrepile, potem ko je v četrtek v požaru v stolpnici v Urumčiju na zahodu Kitajske umrlo deset ljudi. Kot so poročali, prebivalci niso mogli ubežati požaru zaradi covidnih omejitev, vendar lokalne oblasti temu oporekajo.

V več primerih so policisti mimoidoče ustavili in jih prisilili, da so pokazali osebne dokumente in mobilne telefone, ki so jih pregledali za sumljivo vsebino ali programe, kot so storitve, ki vključujejo uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN) za prikrivanje lokacije in izogibanju cenzure na spletu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kitajski državni mediji o protestih niso poročali. Peking je kmalu po izbruhu protestov tudi hitro omejil spletno razpravo o protestih, saj so bile s protesti povezane objave skoraj nemudoma odstranjene s družbenega omrežja Weibo.

Policija okrepila nadzor

Po poročanju BBC so se razmere nekoliko umirile. Za včerajšnje napovedane proteste v Pekingu so policisti obkolili zbirališče, v Šanghaju so vzdolž glavne protestne poti postavili velike ovire, ustaviti pa jim je uspelo tudi manjši protest v mestu Hangčou. Policija je aretirala več ljudi. Tudi danes je v vseh večjih mestih mogoče opaziti policijo, ki patruljira naokoli.

Poleg protestov na Kitajskem so se mnogi zbrali pred kitajskimi ambasadami v večjih mestih po svetu, kot so London, Pariz in Tokio, ter pred univerzami v ZDA in Evropi.