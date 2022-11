Napeto na Kosovu: po pozivu ZDA preložili kaznovanje voznikov

I thank Ambassador Hovenier for his commitment and engagement. I accept his request for a 48-hour postponement on imposition of fines for illegal ‘KM’ (and other) car plates. I am happy to work with the US and the EU to find a solution during the next two days. https://t.co/iXq1SCM8JL — Albin Kurti (@albinkurti) November 21, 2022

"Zahvaljujem se veleposlaniku Hovenierju za njegovo predanost in angažiranost. Sprejemam njegovo prošnjo za 48-urni odlog pri uvedbi kazni za nezakonite registrske tablice 'KM' (in druge). Vesel sem, da lahko sodelujem z ZDA in EU pri iskanju rešitev v prihodnjih dveh dneh," je na Twitterju sporočil Albin Kurti.

Za neuspeh osemurnih ponedeljkovih pogovorov v Bruslju, ki jih je sklical visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, je gostitelj okrivil oba voditelja, tako srbskega predsednika Aleksandra Vučića kot kosovskega premierja Albina Kurtija, piše STA. Še posebej kritičen je bil do Prištine, saj je ta zavrnila kompromis, ki ga je predlagala EU, medtem ko ga je Beograd sprejel.

The situation in Kosovo and Metohija is on the verge of clashes, Serbian President Aleksandar Vucic said. pic.twitter.com/DSnlTto8jy — SpriterInfo (@SpriterInfo1) November 22, 2022

Borrell je sestanek sklical, potem ko je Priština v okviru procesa zamenjave tablic s kosovskimi napovedala, da bo v torek začela izrekati 150 evrov globe tistim, ki na vozilih ne bodo imeli kosovskih tablic. Pred tem ni pristala na poziv mednarodne skupnosti, naj ukrep preloži za deset mesecev. Foto: Reuters

Kfor budno spremlja razmere

Vučić se je ponoči že sešel s predstavniki kosovskih Srbov. "Prosili smo jih, naj pazijo nase, naj bodo mirni, da bomo ohranili mir in stabilnost ter da naj na aroganco drugih odgovarjajo spodobno," je sporočil po srečanju.

V posnetku, objavljenem na Instagramu, je Vučić še izrazil prepričanje, da bodo Srbi kot narod pokazali svojo zrelost in ubranili svoje domove, še poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Omenjeni predlog je od Prištine zahteval, da ne kaznuje voznikov s srbskimi registrskimi tablicami, od Beograda pa, da ne izdaja novih statusno nevtralnih tablic z oznako KM. Če bi se strani k temu zavezali, bi po Borrellovem mnenju pridobili čas za iskanje trajne rešitve spora glede registrskih tablic ter dogovora v okviru normalizacije odnosov, ki ostaja ključni cilj.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v ponedeljek zvečer posvaril, da je treba po neuspehu pogovorov nujno preprečiti eskalacijo, in zatrdil, da Natova misija na Kosovu (Kfor) budno spremlja razmere. "Zdaj je čas za odgovornost in pragmatične rešitve," je dodal.

ZDA: Oba bosta morala popustiti

ZDA so razočarane, ker se voditeljem Kosova in Srbije z visokim predstavnikom EU Borrellom ni uspelo dogovoriti za rešitev trenutne krize na Kosovu, je v ponedeljek sporočil tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Ned Price.

"Predsednika kosovske vlade Albina Kurtija pozivamo, naj sodeluje z visokim predstavnikom EU Borrellom in posebnim predstavnikom EU Miroslavom Lajčakom, da bi dosegli pravičen kompromis. Tako predsednik vlade Kurti kot predsednik Srbije Aleksandar Vučić bosta morala popustiti, da ne bi ogrozili težko pridobljenega miru v že tako krhki regiji," je sporočil Price.

The United States urges the governments of Kosovo and Serbia to avoid further escalation of tensions and to engage constructively in dialogue. Both parties must compromise to reach a negotiated settlement. https://t.co/JbOupqvfnu — Ned Price (@StateDeptSpox) November 22, 2022

"Pridružujemo se EU in pozivamo Kosovo, naj nemudoma prekine vse načrtovane ukrepe, ki bi zaostrili napetosti, vključno z uvedbo kazni za vozila. Obe strani se morata vzdržati provokativnih ukrepov, izpolniti svoje obveznosti v okviru dialoga, ki ga spodbuja EU, in konstruktivno sodelovati pri iskanju trajnostne rešitve," je sklenil Price.