Vučić pred srečanjem s kosovskim premierjem pesimističen: Ne vidim rešitve

Srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti se bosta v luči napetosti med Beogradom in Prištino sestala v ponedeljek v Bruslju, da bi našli rešitev glede vprašanja zamenjave srbskih registrskih tablic s kosovskimi. Vučić je dejal, da ni optimističen in ne vidi rešitve, dokler ne bodo izpolnjene srbske zahteve.