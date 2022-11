Zaostrene razmere na Kosovu, srbska vojska v pripravljenosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbske oblasti vztrajajo, da namere Prištine niso v skladu z dosedanjimi dogovori in da Kosovo ni upoštevalo priporočil Bruslja in Washingtona. Foto: Twitter

Oblasti na Kosovu od danes opozarjajo voznike, ki imajo na svojih vozilih še vedno srbske registrske tablice. Do zgodnjega popoldneva so kosovski uradniki samo na mejnem prehodu Jarinje izdali 40 opozoril. Srbska vojska je od danes zaradi razmer na Kosovu v stanju pripravljenosti.

Srbi na severu Kosova nasprotujejo odločitvi Prištine, v skladu s katero morajo lastniki vozil s srbskimi registrskimi oznakami na Kosovu te zamenjati z oznakami Kosova. Do zdaj je le nekaj Srbov preregistriralo svoja vozila.

Vlada v Prištini je rok za preregistracijo vozil, ki bi se iztekel v ponedeljek, podaljšala do 21. aprila 2023, implementiran pa bo v več fazah. Kot je v petek dejal kosovski premier Albin Kurti, so odločitev sprejeli kot odgovor na povečano mednarodno "občutljivost" za mir in varnost na Kosovu.

Med 1. in 21. novembrom bodo prebivalci, ki ne bodo preregistrirali vozil, prejeli opomin, med 21. novembrom in 21. januarjem bodo kršiteljem izdali denarne kazni, od takrat do dokončnega izteka roka pa bodo lahko koristili poskusne tablice. Po 21. aprilu bo dovoljena izključno raba tablic republike Kosovo.

Srbska vojska je od danes zaradi razmer na Kosovu v stanju pripravljenosti, je dejal srbski obrambni minister Miloš Vučević in navedel, da je to ukaz predsednika Aleksandra Vučića.

Vučević je v gostovanju na TV Happy dejal, da Srbija zagovarja dialog, a tudi, da je vojska pripravljena izvršiti vsak ukaz predsednika Vučića, ki je po ustavi njen vrhovni poveljnik, da bi zaščitila "vse državljane Srbije, vključno s Srbi na Kosovu".