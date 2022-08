Po besedah Vučića bodo Srbi, če se njihovo preganjanje ne bo ustavilo, zapustili vse institucije Kosova, kot so politične institucije, policija, sodstvo in podobno.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po današnjem srečanju s predstavniki Srbov na Kosovu dejal, da so ti oblastem v Beogradu dali proste roke za pogajanja o kompromisni rešitvi glede osebnih izkaznic in registrskih tablic. Preganjanja Srbov s Kosova ne bo več, je zatrdil Vučić.

Ocenil je, da je bil v zvezi s situacijo na Kosovu "prestopljen Rubikon". Tudi če pride do rešitve glede novih pravil glede osebnih dokumentov in registrskih tablic, bo prej ali slej nastal nov problem, je menil.

V zvezi z iskanjem kompromisne rešitve za najbolj pereče vprašanje je dejal, da so Srbi s Kosova dali Beogradu proste roke za pogajanja. Kar koli bo kot kompromis sprejel Beograd, bodo sprejeli tudi oni. Postavili so sicer določene zahteve, od katerih ne nameravajo odstopiti, o čemer pa Vučić ni želel natančneje govoriti.

"Zahtevali so zagotovila, da ne bodo doživeli pogroma, kot so ga Srbi z nekaterih drugih območij nekdanje Jugoslavije, in za to so od mene dobili vsa zagotovila. Ne zanima me moja politična kariera, izgona Srbov ne bo," je dejal Vučić.

Po besedah Vučića bodo Srbi, če se njihovo preganjanje ne bo ustavilo, zapustili vse institucije Kosova, kot so politične institucije, policija, sodstvo in podobno.

Vučić in kosovski premier Albin Kurti na pogovorih pod okriljem Evropske unije v Bruslju ta teden nista dosegla dogovora za umiritev napetosti med državama, a se bodo pogovori nadaljevali v prihodnjih dneh. "Čas je do 1. septembra," je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Takrat naj bi namreč v veljavo stopila nova pravila Prištine, zaradi katerih je konec julija prišlo do napetosti na večinsko srbskem severu Kosova. Priština je želela 1. avgusta uvesti recipročne ukrepe v obliki novih pravil glede osebnih dokumentov in registrskih tablic. Pravila so predvidevala prepoved vstopa na Kosovo s srbsko osebno izkaznico in obvezno zamenjavo srbskih registrskih tablic za kosovske Srbe. Kosovski Srbi so takrat na cestah postavili barikade, Priština pa se je z mednarodnimi partnerji dogovorila za začasen odlog uveljavitve novih pravil do 1. septembra.

Po besedah Vučića kosovska stran v Bruslju ni sprejela nobenega predloga Beograda, med katerimi je bila denimo uvedba statusno nevtralnih registrskih oznak. Priština vztraja pri kosovskih označbah.