Američani umirili situacijo: na Kosovo na okopih, vendar …

Kosovska vlada je zaradi napetosti prestavila za danes predvideno uveljavitev novih pravil na meji, v skladu s katerimi na kosovsko ozemlje ne bi bil več mogoč vstop s srbsko osebno izkaznico, kosovski Srbi s srbskimi registrskimi tablicami bi te morali zamenjati. Ukrep so oblasti po posvetovanjih z ZDA in EU prestavile za en mesec.

Kosovski premier Albin Kurti je v zgodnjih jutranjih urah tvitnil, da se je Priština z mednarodnimi partnerji dogovorila o začasnem odlogu uveljavitve novih pravil, ki naj bi začela veljati z današnjim dnem.

Odjeknili so tudi streli

Zaradi napovedanih sprememb so se na severu Kosova, kjer živijo pretežno Srbi, okrepile napetosti. Tamkajšnji prebivalci so na cestah postavili barikade, med drugim naj bi bil blokiran dostop do dveh mejnih prehodov s Srbijo, odjeknili so tudi streli.

Kurti je povedal, da bo uveljavitev ukrepov odložena pod pogojem, da se umaknejo vse barikade in se ponovno zagotovi svoboda gibanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je že pozdravil odločitev kosovskih oblasti in izrazil pričakovanje, da bodo ovire na cestah nemudoma umaknjene.

Posebni dokumenti

Tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić pričakuje, da se bodo napetosti po odločitvi kosovske vlade umirile.

Misija zveze Nato na Kosovu, Kfor, je pred tem sporočila, da razmere spremlja in je pripravljena posredovati, če bi se to izkazalo za nujno.

V skladu s prvotnimi načrti naj bi Kosovo z današnjim dnem prepovedalo vstop na svoje ozemlje osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami in bi namesto tega začelo izdajati posebne vstopno-izstopne dokumente, ki bi veljali tri mesece.

Recipročni ukrepi

Gre sicer za recipročne ukrepe Prištine, pojasnjuje Hina, saj Srbija že 11 let ne dovoljuje vstop državljanom Kosova s kosovskimi dokumenti, ampak jim izdaja posebna dovoljenja.

Poleg tega bi stekel rok za registracijo vozil s srbskimi v kosovske oznake, ki bi trajala do 30. septembra. Vozil s srbskimi registrskimi oznakami je sicer največ na severu Kosova, saj tamkajšnji Srbi avtomobile pogosto registrirajo v Srbiji, in ne na Kosovu. Bilo naj bi jih nekaj deset tisoč.