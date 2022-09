Strah pred novimi nemiri? Nato na Kosovo poslal rezervne enote.

Zveza Nato je na Kosovo v okviru tamkajšnje mirovne misije (Kfor) na urjenje poslala rezervne enote, je danes sporočil eden od poveljnikov misije. Razlog za to potezo naj bi bil strah pred vnovičnimi nemiri med kosovskimi Srbi pred iztekom roka za preregistracijo vozil in pridobitev kosovskih registrskih tablic, poroča tiskovna agencija Reuters.

NATO brings reserve troops to Kosovo amid Serb unrest https://t.co/Cc5B6EWSZG pic.twitter.com/xNLrZBQzwC — Reuters (@Reuters) September 21, 2022

Nedavni poskusi uvedbe kosovskih registrskih tablic na večinsko srbskem severu Kosova so privedli do zaostritve odnosov, ko so poleti kosovski Srbi nezadovoljstvo ob odločitvi prištinskih oblasti izražali tudi z blokadami cest. Cestne ovire so bile odstranjene šele, ko so mirovne sile Nata začele nadzorovati postopek in ko je Kosovo pristalo na preložitev roka za preregistracijo na 31. oktober.

Rezerve za nepredvidljive razmere se usposabljajo

Zaradi približevanja tega roka so se povečali strahovi pred vnovičnimi konflikti. "V okviru običajnega načrtovanja za nepredvidljive razmere obstajajo rezerve, ki se usposabljajo," je novinarjem v vojaški bazi Bondsteel na Kosovu povedal poveljnik Kforja, polkovnik Christopher Samulski.

Polkovnik ob tem ni navedel točnega števila rezervistov, vendar pa je govoril o enoti v "velikosti bataljona". Bataljon običajno sestavlja od 500 do tisoč vojakov. Samulski je ob tem dejal tudi, da bi Kfor lahko uporabil tudi rezervne enote zunaj Kosova, še navaja Reuters.

V začetku tega meseca so v Prizrenu opravili prvo tovrstno preregistracijo. Na kosovskem notranjem ministrstvu so ob tem poudarili, da bodo državljani pri menjavi registrskih tablic oproščeni taks in drugih obveznosti ter jih še enkrat pozvali, naj izkoristijo to priložnost.

Župan Severne Mitrovice, mesta z večinsko srbskim prebivalstvom, Milan Radojević, je takrat dejal, da zanimanja za menjavo registrskih oznak med Srbi ni.

Preregistracija vozil je sicer recipročni ukrep Prištine, saj ima takšno politiko do Kosova tudi Beograd. Kosovska vlada ga je nameravala uvesti že 1. avgusta, a ga je zaradi omenjenih nemirov na severu države preložila.