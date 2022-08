Državljani Kosova odslej v Srbijo "svobodno kot enakopravni", Vučić še brez komentarja

Borrell je sicer v soboto opozoril, da spor med Beogradom in Prištino glede svobode gibanja še ni rešen, saj ostaja odprto vprašanje registrskih tablic. Kot je poudaril, od obeh strani zato še naprej pričakuje "pragmatizem in konstruktivnost". Vučić je sicer v soboto opozoril, da je spor glede registrskih oznak veliko bolj zapleten in težje rešljiv od spora glede osebnih izkaznic.

Borrell je sicer v soboto opozoril, da spor med Beogradom in Prištino glede svobode gibanja še ni rešen, saj ostaja odprto vprašanje registrskih tablic. Kot je poudaril, od obeh strani zato še naprej pričakuje "pragmatizem in konstruktivnost". Vučić je sicer v soboto opozoril, da je spor glede registrskih oznak veliko bolj zapleten in težje rešljiv od spora glede osebnih izkaznic. Foto: Reuters

Potem ko je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell v soboto zvečer na Twitterju objavil, da sta Kosovo in Srbija tik pred zdajci dosegla dogovor o osebnih izkaznicah, so doseženi kompromis potrdili tudi v Prištini in Beogradu. Zadovoljstvo ob dogovoru so že izrazili tudi v tujini, tako v EU kot sosednjih državah.

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.



I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2022

Po pogovorih, v katerih je posredoval Bruselj, je Srbija pristala na odpravo vstopno-izstopnih dokumentov za imetnike kosovskih osebnih izkaznic, Kosovo pa je pristalo, da teh dokumentov ne bo uvedlo za srbske imetnike osebnih dokumentov, je v soboto zvečer na družbenem omrežju Twitter objavil Borrell.

Kosovski Srbi in vsi drugi državljani bodo lahko z osebnimi izkaznicami potovali med Kosovom in Srbijo, EU je pravkar prejela zagotovila kosovskega premierja Albina Kurtija v zvezi s tem, je sporočil. "To je evropska rešitev. Čestitamo obema voditeljema za to odločitev," je še dodal, navaja STA.

Kasneje je dogovor prav tako na Twitterju potrdil še kosovski premier Albin Kurti, ki je zapisal, da bodo lahko državljani Kosova odslej v Srbijo potovali "svobodno kot enakopravni". Kot je še dodal, gre za pravično rešitev, utemeljeno na recipročnosti. EU se je zahvalil za posredovanje.

S tvitom se je kmalu odzval tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in obema stranema čestital za dogovor. Da gre za dobro novico, sta med drugim že ocenila tudi premierja Albanije in Črne gore, Edi Rama in Dritan Abazović.

Vučić še brez komentarja

Srbski predsednik Aleksandar Vučić dogovora še ni komentiral, ga je pa po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug pozdravil vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Petar Petković. Izpostavil je, da je Beogradu uspelo zagotoviti mir in stabilnost na ozemlju Kosova, obenem pa ohraniti srbske osebne izkaznice za kosovske Srbe in s tem "prisotnost srbske države" na Kosovu.

Obenem je zatrdil, da je Srbija od EU dobila vsa jamstva, ki jih je želela. Kot je pojasnil, dogovor spremlja izrecno pojasnilo Beograda, da gre za praktičen ukrep s ciljem omogočanja svobode gibanja, ki pa nikakor ne pomeni priznavanje neodvisnosti Kosova, ki ga Srbija še vedno šteje za svojo južno pokrajino, in na noben način ne prejudicira končnega statusa Kosova.

Barikade kosovskih Srbov in začasen odlog do novih pravil

Priština je 1. avgusta želela uvesti nova pravila glede osebnih dokumentov in registrskih tablic, ki jim kosovski Srbi in Beograd nasprotujejo. Pravila so predvidevala izdajo začasnega vstopno-izstopnega dokumenta za srbske državljane, ki velja 90 dni, ter obvezno zamenjavo srbskih registrskih tablic za kosovske Srbe.

Kosovski Srbi so takrat na cestah postavili barikade, Priština pa se je z mednarodnimi partnerji dogovorila za začasen odlog uveljavitve novih pravil do 1. septembra.

S ciljem preprečitve morebitnih napetosti in nasilja ob uveljavitvi novih pravil se je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell 18. avgusta v Bruslju v okviru dialoga pod okriljem EU sestal z Vučićem in Kurtijem.

Ker dogovora niso dosegli, sta se posebni predstavnik EU za dialog med Beogradom in Prištino ter druga regionalna vprašanja Zahodnega Balkana Miroslav Lajčak in posebni ameriški odposlanec za Zahodni Balkan Gabriel Escobar v preteklih dneh mudila na ločenih obiskih v Prištini in Beogradu.