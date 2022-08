Srbija in Kosovo sta se dogovorila

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.



I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2022

Po pogovorih, v katerih je posredoval Bruselj, je Srbija pristala na odpravo vstopno-izstopnih dokumentov za imetnike kosovskih osebnih izkaznic, Kosovo pa je pristalo, da teh dokumentov ne bo uvedlo za srbske imetnike osebnih dokumentov, je Borrell zapisal na Twitterju.

Kosovski Srbi in vsi drugi državljani bodo lahko z osebnimi izkaznicami potovali med Kosovom in Srbijo, EU je pravkar prejela zagotovila kosovskega premierja Albina Kurtija v zvezi s tem, je sporočil. "To je evropska rešitev. Čestitamo obema voditeljema za to odločitev," je še zapisal Borrell.

Priština želela uvesti nova pravila

Priština je 1. avgusta želela uvesti nova pravila glede osebnih dokumentov in registrskih tablic, ki jim kosovski Srbi in Beograd nasprotujejo. Pravila so predvidevala izdajo začasnega vstopno-izstopnega dokumenta za srbske državljane, ki velja 90 dni, ter obvezno zamenjavo srbskih registrskih tablic za kosovske Srbe.

Kosovski Srbi so takrat na cestah postavili barikade, Priština pa se je z mednarodnimi partnerji dogovorila za začasen odlog uveljavitve novih pravil do 1. septembra.

Dogovora sprva niso dosegli

S ciljem preprečitve morebitnih napetosti in nasilja ob uveljavitvi novih pravil se je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell 18. avgusta v Bruslju v okviru dialoga pod okriljem EU sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem.

Ker dogovora niso dosegli, sta se posebni predstavnik EU za dialog med Beogradom in Prištino ter druga regionalna vprašanja Zahodnega Balkana Lajčak in posebni ameriški odposlanec za Zahodni Balkan Escobar v minulih dneh mudila na ločenih obiskih v Prištini in Beogradu, vendar na pogovorih z voditelji obeh strani do petka nista uspela zbližati njihovih stališč.