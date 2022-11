Na protestu v Kosovski Mitrovici več tisoč kosovskih Srbov

Ob novih napetostih med Srbijo in Kosovom zaradi avtomobilskih tablic je na severu Kosovske Mitrovice potekal protest, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč kosovskih Srbov. Udeleženci so obtožili EU, da ne spoštuje bruseljskega sporazuma, in podprli srbske predstavnike, ki so izstopili iz kosovskih institucij, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Shod je potekal po sobotni odločitvi kosovskih Srbov, da zapustijo kosovske institucije. To odločitev pa je sprožila uredba, ki jo je sprejela kosovska vlada in v skladu s katero morajo Srbi na severu Kosova do konca aprila zamenjati srbske avtomobilske registrske tablice s kosovskimi.

Shod, ki je potekal mirno, se je s pesmijo "To je Srbija" končal po približno eni uri, poročajo srbski mediji.

Kosovski Srbi so na protestnem shodu sporočili, da je Kosovo del Srbije in da se ne bodo vrnili v institucije, dokler Priština ne bo začela spoštovati bruseljskega sporazuma.

"Srbi (...) zahtevajo, da se izpolnijo zaveze, ki so bile dogovorjene v Bruslju, in da Priština umakne enostransko odločitev o preregistraciji vozil ter vzpostavi Skupnost srbskih občin," je sporočil predsednik Srbske liste Goran Rakić.

V skladu z bruseljskim sporazumom naj bi Priština vzpostavila Skupnost srbskih občin, kar Beograd zahteva že od sklenitve sporazuma v okviru dialoga pod okriljem EU, Priština pa tega ne stori, ker skupnosti ne želi dati izvršne oblasti.

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je danes izjavil, da kosovski Srbi z odhodom iz kosovskih institucij branijo svoje pravice, tako kot so to smeli Albanci več desetletij. Kot je dodal, je čas, da se EU izreče o tem, ali obstaja dogovor, sklenjen ob posredovanju Bruslja, ali ne. "Zdaj se bodo še malo Srbi borili z albanskimi metodami. Kar ste sejali, to žanjete. Ne govorim o Kosovu, temveč o svetu in načelu spoštovanja ozemeljske celovitosti in suverenosti, ki ga načeloma vsi pozdravljajo, vendar ne velja za Srbijo," je dejal vodja srbske diplomacije.

Srbija ne priznava neodvisnega Kosova, Srbi na severu Kosova pa nasprotujejo odločitvi Prištine, v skladu s katero morajo lastniki vozil s srbskimi registrskimi oznakami na Kosovu te zamenjati z oznakami Kosova. Do zdaj je le nekaj Srbov preregistriralo svoja vozila.

Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je danes sporočil, da je v soboto zvečer govoril s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem. Srbijo in Kosovo je pozval, naj se vzdržita enostranskih dejanj, ki bi lahko vodila k nadaljnjim napetostim in nasilju, ter se odločita za dialog.

Posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak je v soboto sporočil, da "računa na odgovorno ravnanje" obeh strani za ohranitev stabilnosti v času novih napetosti na Kosovu, o katerih je Beograd obvestil že Moskvo in Peking. V Washingtonu pa so Srbijo opozorili, naj ravna "odgovorno".