Srbska vojska na Vučićev ukaz le nekaj kilometrov od Kosova sestrelila dron #video

Po mnenju srbske vojske sprejemajo povečane ukrepe za odkrivanje in sledenje dronom. Brezpilotno letalo je bilo sestreljeno s pomočjo elektronskega motenja, in sicer v neposredni bližini vojaških objektov.

🇷🇸🇽🇰Serbian Army claim it has shot down UAV over Raska military barracks in the proximity with Kosovo...



"V skladu z ukazom predsednika republike in vrhovnega poveljnika oboroženih sil Srbije Aleksandra Vučića srbske oborožene sile izvajajo poostrene ukrepe za odkrivanje, spremljanje in nevtralizacijo brezpilotnih zračnih plovil v bližini vojaških objektov. Srbske oborožene sile bodo v skladu z ukazom predsednika republike in vrhovnega poveljnika še naprej sestreljevale vse brezpilotne zrakoplove, ki se znajdejo na območju prepovedi letenja in v bližini vojaških objektov," je sporočila vojska.

Vučić ukazal uničenje sovražnikovih dronov na območju Srbije

Po poročanju tamkajšnjih medijev se je včeraj pojavila informacija, da je predsednik Aleksandar Vučić izdal uradni ukaz o takojšnjem uničenju vseh sovražnikovih brezpilotnih letal na območju osrednje Srbije.

Vučić se je za ta korak odločil po incidentu, ki se je zgodil na območju nad Merdarjem in pri Raški, ko so neznani droni opazovali vojašnice in položaje srbske vojske. Tudi premierka Ana Brnabić je potrdila, da vojašnico preletavajo tuja brezpilotna letala.