Vučić: To so tektonske spremembe. Na Kosovu se lahko zgodi katastrofa.

Ob novih napetostih med Srbijo in Kosovom zaradi avtomobilskih tablic je na severu Kosovske Mitrovice konec tedna potekal protest, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč kosovskih Srbov. Protestniki so EU obtožili, da ne spoštuje bruseljskega sporazuma, in podprli srbske predstavnike, ki so izstopili iz kosovskih institucij.

Aprila 2013 je bil pod pokroviteljstvom EU dosežen sporazum o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino (t. i. bruseljski sporazum), v katerem sta se obe strani med drugim dogovorili, da na sever Kosova ne prihajajo varnostne sile brez predhodnega dogovora s KFOR in obvestila vodstva srbskih občin.

Odločitev o umiku srbskih predstavnikov iz kosovske vlade, parlamenta in lokalne uprave na severu ter iz kosovskega pravosodja in policije je padla v soboto. Predsednik Srbske liste (SL) Goran Rakić je pred tem napovedal, da bo odločitev veljala, dokler Priština ne umakne ukrepov preregistracije in ne oblikuje Združenja srbskih občin (ZSO).

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je ob tem izjavil, da kosovski Srbi z odhodom iz kosovskih institucij branijo svoje pravice, tako kot so to smeli Albanci več desetletij. Kot je dodal, je čas, da se EU izreče o tem, ali obstaja dogovor, sklenjen ob posredovanju Bruslja, ali ne. "Zdaj se bodo Srbi še malo borili z albanskimi metodami. Kar ste sejali, to žanjete. Ne govorim o Kosovu, temveč o svetu in načelu spoštovanja ozemeljske celovitosti in suverenosti, ki ga načeloma vsi pozdravljajo, vendar ne velja za Srbijo," je dejal vodja srbske diplomacije.

Srbija ne priznava neodvisnega Kosova, Srbi na severu Kosova pa nasprotujejo odločitvi Prištine, v skladu s katero morajo lastniki vozil s srbskimi registrskimi oznakami na Kosovu te zamenjati z oznakami Kosova. Do zdaj je le nekaj Srbov preregistriralo svoja vozila.

"Če Američani ne bodo pametni, bo nastala katastrofa"

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči na televiziji TV Pink zatrdil, da lahko pomembno vlogo pri razpletu tega položaja igrajo Združene države Amerike (ZDA).

"Če bodo Američani dovolj pametni, bodo kosovskim zaščitnim silam (KFOR), misiji ZN (UNMIK) in pravosodni misiji EU (EULEX) pojasnili, da oni opravljajo varnostne naloge na severu, ne pa albanske institucije," je dejal Vučić. "Če se to ne bo zgodilo, bo nastala katastrofa," je dejal Vučić in poudaril, da "ljudje ne bodo več tolerirali" obnašanja Prištine, ki ne spoštuje svojih bruseljskih zavez.

S shoda v kosovski Mitrovici so sporočili še, da Evropska unija in Bruselj kot oblikovalca in poroka izvajanja bruseljskega sporazuma iz leta 2013 nosita vso odgovornost za to, da dokument ni bil dosledno in v celoti uporabljen, predvsem glede obveznosti Prištine glede oblikovanja ZSO (ZSO).

V tem kontekstu je Vučić sinoči poslal sporočilo kosovskemu premierju Albinu Kurtiju, ki je pred tem ponovno pozval srbske uradnike, naj se vrnejo v institucije. "Srbi se bodo vrnili, ampak – najprej Združenje srbskih občin in umik odločbe o preregistraciji tablic, kot piše na podpisanem dokumentu. Ko boste naredili to, potem se lahko pogovarjamo o vsem drugem," je dejal srbski predsednik.

S srbskim predsednikom Vučićem in kosovskim premierjem Kurtijem je že v soboto zvečer govoril tudi visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell in Srbijo ter Kosovo pozval, naj se vzdržita enostranskih dejanj, ki bi lahko vodila k nadaljnjim napetostim in nasilju, ter se odločita za dialog.

Posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak pa je v soboto sporočil, da "računa na odgovorno ravnanje" obeh strani za ohranitev stabilnosti v času novih napetosti na Kosovu, o katerih je Beograd že obvestil Moskvo in Peking.

V Washingtonu so Srbijo opozorili, naj ravna "odgovorno".