Zaprtje bencinskih servisov: krajani napovedujejo državljansko nepokorščino

"Videti je bilo, da je končno stekel konstruktiven dialog med vsemi udeleženci, po katerem smo vsi imeli občutek, da se bo stanje vendarle rešilo v pozitivno smer in bo poslovalnica spet odprta. Zato smo zelo razočarani. Občutek imam, da je to le še en dokaz, kako je naša kostelska dolina za odločevalce nepomembna, pravzaprav ostajamo postranska žrtev trenutnih nesoglasij med vlado in Petrolom – in to čeprav smo obmejna, za svojo državo strateško pomembna občina," je po sporočilu Petrola, da poslovalnice, tudi v Petrini, ostajajo zaprte, zapisala županja Kostela Nataša Turk.

Kot je dodatno povedala za STA, bodo v občini vztrajali, da Petrol poslovalnico odpre. Med drugim občani v soboto dopoldne pripravljajo protest, ko bodo nepretrgoma hodili čez enega od prehodov za pešce na državni cesti, je povedala.

Prebivalci Črnega Vrha Petrolu poslali protestno pismo

Dejanja državljanske nepokorščine napovedujejo tudi v krajevni skupnosti Črni Vrh nad Idrijo. Kakšno vrsto nepokorščine bodo izbrali, se bodo odločili v petek ob 15. uri, ko bodo imeli ob zaprtem Petrolovem prodajnem mestu zbor krajanov. "Idej imamo več, o tem, katere bomo izbrali, pa se bomo pogovorili," je za STA povedal predsednik krajevne skupnosti Gregor Rupnik.

Zaradi zaprtja bencinskega servisa so sicer Petrolu že pred dnevi poslali protestno pismo, a jih ta v odgovoru ni prepričal. "Izgovarjajo se, da vlada nima posluha zanje, sam pa menim, da bi se dogovor dalo doseči," je dejal Rupnik.

Opozarja namreč, da imajo nekateri zaradi zaprtja velike težave: "Nekateri so od naslednjega odprtega servisa oddaljeni tudi do 25 kilometrov, kar predstavlja težave zlasti kmetom."

V Solčavi se bo sestal občinski svet

V občini Solčava se bo na temo zaprtja prodajnega mesta v petek zjutraj na izredni seji sestal občinski svet, kakšne sklepe bo sprejel, pa bodo po besedah županje Katarine Prelesnik še videli. Opozarja sicer, da so z dejanji državljanske nepokorščine precej omejeni, saj na primer ceste ne morejo zapreti sredi glavne turistične sezone. "S tem bi največjo škodo naredili predvsem sami sebi," je povedala za STA.

Nad odločitvijo Petrola, da zapre bencinski servis, je sicer zelo razočarana. "Nedopustno je, da se spor med Petrolom in vlado lomi na plečih državljanov. Ne razumem, kako lahko nekdo v današnjem času nekomu otežuje dostop do osnovnih dobrin, kar bencin zagotovo je," pravi. Še posebej je razočarana, ker ne od vlade ne od Petrola na svoje dopise ni prejela še nobenega odgovora.

Kmetje imajo precejšnje težave

Tudi ona opozarja, da imajo predvsem kmetje zaradi zaprtja poslovalnice precejšnje težave, saj so nekatere najvišje ležeče kmetije od naslednje poslovalnice oddaljene tudi 35 kilometrov. Poleg tega ni varno, da se s traktorji vozijo po cesti proti Ljubnemu, saj po njej poteka že ves preostali promet, je dejala.

Manj težav z zaprtjem poslovalnice pa imajo v Podkorenu. Po besedah županje Kranjske Gore Henrike Zupan jih rešuje predvsem dejstvo, da imajo v bližini še dve poslovalnici Petrola, in sicer v Ratečah in v Kranjski Gori. Poleg tega je bila poslovalnica v Podkorenu že zdaj odprta le nekaj ur. "Vseeno pa si želimo, da bi poslovalnico znova odprli, saj je na zanimivi lokaciji in pride prav tudi turistom," je povedala za STA.