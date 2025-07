Sestala sta se Golob in predsednik uprave Petrola: sta našla skupno točko?

Pogovori med vlado in družbo Petrol se bodo po današnjem srečanju med premierjem Robertom Golobom in predsednikom uprave Petrola Sašem Bergerjem nadaljevali na ravni ministrstev. Pogovori so usmerjeni v iskanje rešitev za nastali spor med vlado in Petrolom, so po srečanju za STA povedali v kabinetu predsednika vlade.

Današnji sestanek med Golobom in Bergerjem se je zgodil potem, ko je Petrol zaradi nove regulacije cen pogonskih goriv za nedoločen čas zaprl štiri poslovalnice.

Prejšnji teden je Golob ob Petrolovi napovedi zaprtja nekaterih bencinskih servisov dejal, da podjetje s tem kaže vsem prebivalcem, za kaj mu v resnici gre. "Za navadno požrešnost po dobičku in da jim ljudje preprosto niso pomembni," je poudaril.

Kot so danes za STA povedali v premierjevem kabinetu, so pogovori usmerjeni v iskanje rešitev za nastali spor. Po današnjem srečanju Goloba in Bergerja se bodo pogovori nadaljevali na ravni ministrstev.

V ponedeljek se je z Bergerjem v Kostelu – med bencinskimi servisi, ki jih je Petrol nedavno začasno zaprl, je namreč tudi tisti v Petrini v občini Kostel – sestal tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Kot je Jevšek povedal po ponedeljkovem srečanju, so se dogovorili, da bo v čim krajšem času stekel dialog med vlado in Petrolom o možnih rešitvah. Do srede bodo v Petrolu tudi še enkrat pretehtali, ali je zaprtje omenjenih črpalk res smiselno. Berger je ponedeljkov sestanek označil kot "pomemben korak k vsebinskemu in spoštljivemu dialogu, ki je temelj oziroma predpogoj za vzdržne dolgoročne rešitve".

Petrol: Zapiranje je začasen ukrep

V petek so v družbi poudarili, da zapiranje posameznih prodajnih mest ni niti njihova želja niti dolgoročen cilj, temveč začasen ukrep, ki ga pogojuje zgolj trenutna regulacija. Vlado so večkrat pozvali k dialogu in iskanju "vzdržnih dolgoročnih rešitev".

Petrol je zaradi nove regulacije napovedal tudi ustavitev vseh razvojnih investicij v Sloveniji, zamrznitev izplačil sponzorskih in donacijskih sredstev ter revizijo dobaviteljskih pogodb. Golob je bil do poteze trgovca z energenti pretekli teden kritičen. "Petrol kaže vsem prebivalcem, za kaj jim v resnici gre. Za navadno požrešnost po dobičku in da jim ljudje preprosto niso pomembni," je dejal.